HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Diyanetten fetva! Bu dövmeyi yaptırmak caiz!

Diyanetten fetva! Bu dövmeyi yaptırmak caiz!

08.03.2024 11:00
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas bedensel, zihinsel engel ve engelli aileleri yardımlaşma derneği bu içerisinde 24 özel insan ve Alzheimer hastasına sevgi izi dövmesi yaptırarak kaybolma riskini engelledi. Sevgi izi dövmesinin dini açıdan doğru olup olmadığı tartışma konusu oldu. Sivas Başvaiz'i Saffet Bölükbaşı, bu dövmelerin dinen bir sakınca teşkil edip etmediği konusunda açıklamada bulundu.

Diyanetten fetva! Bu dövmeyi yaptırmak caiz!

Alzheimer, zihinsel engelli ve yaşlıların kaybolma durumlarının önüne geçebilmek için yapılan sevgi izi dövmeleri tartışma konusu olmuştu. Konuyla ilgili Sivas Müftülüğü Başvaiz’i Saffet Bölükbaşı, “Normal şartlarda dövme caiz değildir. Ancak 'Zaruretler mahzurlu şeyleri mubah kılar' diye bir fıkıh kaidesi var. Yani rahatsız olan kişinin kaybolması daha mahzurlu bir durum. Bundan dolayı sevgi izinin Alzheimer gibi kişilerin rahatlıkla bulunabilmesi için onlara has olmak üzere câiz görebiliriz” dedi.

Sivas bedensel, zihinsel engel ve engelli aileleri yardımlaşma derneğinin ay içinde 24 özel insan ve Alzheimer hastasına sevgi izi yaptırarak kaybolma riskini engelledi.

1

"DÖVME, NAMAZ ABDESTİ VE GUSÜL ABDESTİNE ENGEL TEŞKİL ETMEZ"

Sivas Müftülüğü Başvaizi Saffet Bölükbaşı, deri altına işlenerek yapılan dövmenin abdeste engel olmadığını fakat bu durumunda dövmenin caiz olduğu anlamına gelmediğini belirterek; “Dövme çok eski geleneklere dayanan bir adettir. Peygamberimiz döneminde de gündemde olduğundan dolayı hadis kaynaklarına baktığımızda dövmeyle alakalı hadislerimiz bulunmakta. Çok meşhur olan; ‘Cenabı Hak dövme yapanı ve yaptıranı rahmetinden uzaklaştırsın’ diye aslında tehditkârı bir hadisimiz var. Normal şartlarda deri altına işlenen birtakım zehirli maddelerden oluştuğunu bildiğimiz dövmelerin yapılması kesinlikle haramdır ama tabi şöyle bir yönü de var dövme namaz abdesti ve gusül abdestine engel teşkil etmez. Halk arasında dövme yaptırmanın günah olduğu bilinmekle birlikte bir taraftan da abdest ve gusül abdestine engel olduğuna dair ifadeler bulunuyor fakat bu doğru değil. Tabi bu durum dövmenin caiz olduğu anlamına gelmiyor” dedi.

2

"ZARURİYELER MECBURİYETLERİ ORTADAN KALDIRABİLİR"

Din İşleri Yüksek Kurulu’nun günümüzde ihtiyaç olduğundan dolayı engelli vatandaşların sevgi izi adı verilen dövmeyi yaptırabilecekleri konusunda fetva verdiğini ifade eden Bölükbaşı, “Şimdi şöyle bir kural var mecelle kaidesi olarak da geçer ‘zaruriyeler mecburiyetleri ortadan kaldırabilir’. İfade ettiğimiz gibi dinimizde keyfi olarak yapılan dövmeler caiz değilken hastalıktan dolayı sevgi izi dövmesinin yapılmasını uygun görülüyor. Yapması ve yapılmasında dini açıdan hiçbir sıkıntı bulunmamakta. Fakat hiçbir engeli veya zorunluluğu bulunmayan kişinin dövme yaptırması dini açıdan uygun değil. Ailelerimizin bu bilgiden kaynaklı çekincelerinin olması normal karşılanmakta ama dini sahada en yüksekte olan din işleri yüksek kurulunun aldığı karar aileleri rahatlatacak mahiyette çünkü başka çare olmadığından dolayı İslam dini açısından bu dövmeye müsaade edilmiş. Ailelerde çok rahatlıkla bunu yaptırabilirler. Sevgi izinin yapılmasında ki maksat kaybolduklarında yardımcı olabilmek. Ailelerin bunu yaptırmalarında dini hiçbir sorumluluk günah olmadığını rahatlıkla ifade edebiliriz” açıklamasında bulundu.

3

"ÖZEL ÇOCUKLARDA BİR İŞARETİN BULUNMASI ŞART"

Sevgi izi dövmesinin çocuğunu koruma yönünden çok şey kazandırdığını belirten 50 yaşındaki zihinsel engelli Levent Oyal’ın annesi Huriye Oyal, “Şimdi nispeten gözüm de arkada kalmıyor. Allah korusun çocuğum kaybolursa bileğinde ki sayıyla bulmak çok daha kolay oldu. Böyle özel çocuklarda bir işaretin bulunması şart” dedi.

4

"BİZİM ÇOCUKLARIMIZIN İHTİYACI VAR"

Bizlere güvence oldu diyen 25 yaşındaki zihinsel engelli İkbal Malatyalı’nın annesi, “Çocuklarımız gitmez diyoruz yapmaz diyoruz ama ne zaman ne yapacakları belli olmuyor. Bizim çocuklarımız özel çocuklar. Bizim çocuklarımızın ihtiyacı var. Çocuklarımız için çok gerekli bir şey” ifadelerine yer verdi.

5

"SEVGİ İZİ İÇİN SADECE BİR ENGEL OLMASI ŞART DEĞİL"

Bedensel engelim olmasına rağmen yine de sevgi izini yaptırdığını söyleyen Gülseren Geçkil, “Ben hiçbir sakıncasını görmüyorum. Her insan bu sevgi izi dövmesini yaptırmalı. Sevgi izi için sadece bir engel olması şart değil” dedi.

(İHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

ChefGPT


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Annesi ve kız kardeşini uykularında katletti, savunması şaşkına çevirdi!Annesi ve kız kardeşini uykularında katletti, savunması şaşkına çevirdi!
Gözler 4. duruşma için Seçil Erzan'a çevrildi! Adliyeye ilk gelen Muslera olduGözler 4. duruşma için Seçil Erzan'a çevrildi! Adliyeye ilk gelen Muslera oldu
Öğrenci yurdundaki skandalda yeni görüntü! "Ortaokul çocukları bazen kadından daha caziptir"Öğrenci yurdundaki skandalda yeni görüntü! "Ortaokul çocukları bazen kadından daha caziptir"
Anahtar Kelimeler:
caiz müftülük sevgi izi
En Çok Okunan Haberler
Fenerbahçe'nin zaferi sonrası TFF'nin o paylaşımına ateş püskürdüler! 'Utanmasanız onu da yapacaksınız'

Fenerbahçe'nin zaferi sonrası TFF'nin o paylaşımına ateş püskürdüler! 'Utanmasanız onu da yapacaksınız'

İYİ Parti dengeleri değiştirdi! İşte 4 ilde son durum

İYİ Parti dengeleri değiştirdi! İşte 4 ilde son durum

Refah payı da listede! Emeklilere destek paketi Meclis'e geliyor: İşte gündemdeki 7 başlık

Refah payı da listede! Emeklilere destek paketi Meclis'e geliyor: İşte gündemdeki 7 başlık

Öğrenci yurdundaki skandalda yeni görüntü! "Ortaokul çocukları bazen kadından daha caziptir"

Öğrenci yurdundaki skandalda yeni görüntü! "Ortaokul çocukları bazen kadından daha caziptir"

Portakal'dan gündem olacak çıkış! 'Talimatı Kılıçdaroğlu verdi' dedi, görüntü paylaşıp vurguladı: Bak bu kadar net konuşuyorum

Portakal'dan gündem olacak çıkış! 'Talimatı Kılıçdaroğlu verdi' dedi, görüntü paylaşıp vurguladı: Bak bu kadar net konuşuyorum

Ataşehir'de şüpheli ölüm! Yanında silahla kanlar içinde bulundu

Ataşehir'de şüpheli ölüm! Yanında silahla kanlar içinde bulundu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Adidas, Puma, New Balance... Ünlü markalarda sepet fırsatları

Adidas, Puma, New Balance... Ünlü markalarda sepet fırsatları

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.