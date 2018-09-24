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Diyanetten görme engellilere yönelik umre ödüllü yarışma

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 13:59 | Son Güncelleme

"Kur’an-ı Kerim" ve "Temel Dini Bilgiler Yarışması" için başvurular, 2 Ekim'e kadar il müftülüklerine yapılacak - Yarışma sonucunda her ilden bir kişi seçilecek ve kendisine refakat edebilecek bir yakınıyla Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla umreye gidecek

Diyanet İşleri Başkanlığınca görme engellilere yönelik düzenlenen umre ödüllü "Kur'an-ı Kerim" ve "Dini Bilgiler Yarışması" için 2 Ekim'e kadar il müftülüklerine başvurulabilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, önceki yıllarda işitme engellilere yönelik yarışma, bu yıl görme engelliler için düzenlenecek.

Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı uzun dönem, hafızlık, yatılı ve yaz Kur'an kurslarında eğitim görmüş veya halihazırda bu kurslarda eğitime devam eden, yüzde 61 ve üzeri görme engelli kursiyerler için, umre ödüllü "Kur’an-ı Kerim" ve "Temel Dini Bilgiler Yarışması" gerçekleştirilecek.

Başvurular, 2 Ekim'e kadar il müftülüklerine yapılacak. Yarışma için herhangi bir kamu kurumunda çalışmama koşulu bulunuyor.

Yarışma, 5-6 Kasım'da il müftülüklerince gerçekleştirilecek.
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- Yarışma konuları

Yarışmada, hafız olanlar Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma, hafızlık, ezber ve temel dini bilgiler konularında, hafız olmayanlar ise Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma, ezber ve temel dini bilgiler konularında yarışacak.

Yarışma ile ilgili süreç il ve ilçe müftülükleri ve il engelli koordinatörleri tarafından yürütülecek.

Yarışma sonucunda her ilden bir kişi seçilecek ve kendisine refakat edebilecek bir yakınıyla birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla umreye gidecek.

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Anahtar Kelimeler:
diyanet işleri başkanlığı Umre Ödüllü Yarışma

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