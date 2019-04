Diyanet’ten haftanın her günü Kur’an eğitimi

Antalya’nın Alanya İlçe Müftülüğünün hafızlığını tamamlamış öğrenciler için düzenlediği icazet merasimine katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Diyanet İşleri Başkanlığı olarak haftanın her günü her yaş grubuna Kur’an eğitimi veriyoruz” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Alanya İlçe Müftülüğünün hafızlığını tamamlamış kız ve erkek öğrenciler için düzenlediği hafızlık icazet merasimine katıldı. Burada konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, hafızlık eğitimlerini tamamlayan öğrencileri, onların ailelerini ve hocalarını tebrik ederek, “Ne mutlu onlara, ne mutlu onların anne babalarına, ne mutlu onları yetiştirenlere, ne mutlu hafızlara sahip olan milletimize, memleketimize, vatanımıza. Rabbim hafızlarımızın sayılarını artırsın” dedi.

Erbaş, Peygamberimizin “Sizin en hayırlınız Kur’an’ı öğrenen ve öğretenlerinizdir” hadis-i şerifini hatırlatarak, “Allah’a ne kadar hamd etsek azdır ki, onun kelamının hafızlarının merasiminde bizleri buluşturdu. Şimdi en hayırlı insanlarla, yani Kur’an’ı öğrenen, hıfz eden ve bu hafızlarımızı yetiştiren, öğretenlerle beraberiz” diye konuştu.

Kur’an-ı Kerim’in ilk inen ayetlerinde Allah’ın okumayı, öğrenmeyi, öğretmeyi ve kalemle yazmayı emrettiğine dikkat çeken Erbaş, “İnsanlığı karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için gönderilen Kur’an-ı Kerim’i hıfz etmek, onu öğrenmek, öğretmek, anlamak ve yaşamak, Kur’an’a karşı yapılabilecek en güzel vazifelerden birisidir” ifadelerini kullandı.

İndirildiğinden bu güne Kur’an-ı Kerim’i milyonlarca insanın hıfzettiğini, onun hafızı ve muhafızı olduklarını kaydeden Erbaş, hafızların sayısının ülkemizde 150 bin civarında olduğunu ve bu sayının daha da artması gerektiğini söyledi. İslami ilimlerin kaynağının Kur’an-ı Kerim olduğunun altını çizen Erbaş şunları söyledi:

“Kur’an kurslarımızda Kur’an eğitimiyle birlikte ‘İnancım, İbadetim, Ahlakım, Peygamberim’ başlıklarında dersler veriyoruz. Ülkemiz genelinde Kur’an kurslarımızda 1 milyon kadar öğrencimiz var. Ev hanımları, hanım kardeşlerimiz Kur’an kurslarını bir mektep olarak, bir öğrenme fırsatı olarak değerlendiriyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak haftanın her günü her yaş grubuna Kur’an eğitimi veriyoruz. 7’den önce de, 70’ten sonra da Kur’an kurslarımızda öğrencilerimiz var elhamdülillah.”