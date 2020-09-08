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Diyanet'ten Heybeliada açıklaması

08.09.2020 18:09 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanlığı, salgınla mücadele kapsamında Heybeliada'ya yeniden bir pandemi hastanesi inşası planlanması halinde, söz konusu araziyi iade etmeye hazır olduklarını açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2018 yılında Başkanlığa tahsis edilen İstanbul Heybeliada'daki araziyle ilgili olarak medyada yer alan haberlerle ilgili açıklama yaptı. Diyanetin açıklamasında haberlerde bahsedilen alanların 2005 yılında Sağlık Bakanlığı'na bağlı sanatoryumun kapanmasının ardından 13 yıl boş kaldığı belirtildi.

Açıklamada "Bu sürenin ardından 2018 yılında Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından Diyanet İşleri Başkanlığı’na tahsis edilmiştir. Dolayısıyla Başkanlığımıza bir pandemi hastanesi değil, geçmişte son olarak Sanatoryum olarak kullanıldıktan sonra kapatılarak Milli Emlak Genel Müdürlüğü’ne iade edilmiş ve üzerinde kullanılamaz durumda binaların olduğu bir alan tahsis edilmiştir. Söz konusu 200 dönümlük alanın Sanatoryum binasının da içinde olduğu yaklaşık 134 dönümlük bölümünün tahsisi Başkanlığımızın görüşü doğrultusunda 2019 yılında Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından kaldırılmıştır" denildi. Diyanet'e halen tahsisli bulunan yaklaşık 60 dönümlük alanda, harabe durumda olan sanatoryumun idari hizmet binaları olarak kullanılan yerlerin bulunduğu kaydedildi.

"Heybeliada'daki araziyi iade etmeye hazırız"

Açıklamada, "Bazı medya kuruluşlarınca iddia edildiği gibi, söz konusu alanların Başkanlığımıza bağışlanması söz konusu değildir. İlgili mevzuat doğrultusunda, kamuya ait araziler kamu kurumlarına nasıl tahsis ediliyorsa, Heybeliada’daki alanlar da Başkanlığımıza aynı usullerle tahsis edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Diyanetin koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde birçok ildeki eğitim tesislerini Sağlık Bakanlığının kullanımına açtığı belirtilerek "Salgınla mücadele kapsamında Heybeliada’ya yeniden bir Pandemi Hastanesi inşası planlanması halinde, söz konusu araziyi de Başkanlığımız iade etmeye ve süreçle ilgili gerekli desteği vermeye hazırdır" denildi.

TTB: Heybeliada Sanatoryumu bir sağlık kurumudur

Türk Tabipleri Birliği, konuyla ilgili Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Heybeliada Sanatoryumu bir sağlık kurumudur ve öyle kalmalıdır!" ifadelerine yer verdi.

Basında yer alan "Türkiye’nin ilk pandemi hastanesinin Diyanet'e tahsis edildiği" yönündeki haberlerin ardından konu son günlerde sosyal medyada yoğun olarak yer almıştı.

Twitter'daki birçok paylaşımda "Heybeliada Sanatoryumu, Tıp Tarihi Müzesi ve Karantina Merkezi Olsun" adıyla Change.org'da devam eden imza kampanyasına katılma çağrısı yapılıyor.

Türk Toraks Derneği nisan ayında Heybeliada Sanatoryumu'nun Tıp Tarihi ve Tüberküloz Müzesi ve Karantina Merkezi olması için imza kampanyası başlatmıştı.

DHA/BW,SSB

©Deutsche Welle Türkçe

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