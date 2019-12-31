HABER
  4. Diyanet’ten “İranlı uzmanların ülkemizdeki İlahiyat Fakültelerinde fıkıh dersi verecekleri” iddiasına yalanlama

Diyanet’ten “İranlı uzmanların ülkemizdeki İlahiyat Fakültelerinde fıkıh dersi verecekleri” iddiasına yalanlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 13:09 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanlığı, İran Kültür ve İslami İletişim Kurumu ile imzalanan mutabakat zaptıyla alakalı açıklama yaptı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, İran Kültür ve İslami İletişim Kurumu ile imzalanan mutabakat zaptıyla alakalı açıklama yaptı. Açıklamada, bazı internet sitelerinde ve sosyal medya mecralarında yer alan “İranlı uzmanların ülkemizdeki İlahiyat Fakültelerinde fıkıh dersi verecekleri” iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamada şöyle denildi:
"İslam dünyasında fitne ateşinin yükseldiği son yıllarda ümmet birliğinin ve kardeşlik hukukunun yeniden tesis edilmesi açısından İslam Ülkelerinin muhatap kurumları ile bir araya gelerek işbirliği yapılması büyük önem arz etmektedir.
Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bu fitne ateşini söndürebilmek amacıyla mevcut tüm imkânlar seferber edilmektedir. Bu bağlamda İslam ülkeleriyle kurumsal işbirlikleri tesis edilmekte ve mutabakat zabıtları imzalanmaktadır.
Diyanet İşleri Başkanlığımız ile İran Kültür ve İslami İletişim Kurumu arasında ilk olarak 27 Mayıs 2010 tarihinde bir işbirliği protokolü yapılmıştır. Son mutabakat zaptıyla da Başkanlığımız ve muhatap kurum arasında aşağıdaki hususlar imza altına alınmıştır.
Bahse konu 3 yıl süreli imzalanan Mutabakat Zaptı ile; özellikle batı dünyasındaki İslamofobi ile mücadele bağlamında ortak dijital yayınlar hazırlanması, her iki ülkede ümmetin birliğini pekiştirme ve aşırılıkla mücadele amacıyla ortak çalışmalar düzenlenmesi, hassaten Kudüs davası olmak üzere ümmetin ortak problemlerine ilişkin konularda programlar yapılması, yayınlar hazırlanması, İslam Medeniyetinin ortak mirası olan yazma eserler ile sanat ve estetik alanında yürütülecek araştırmalara kurumsal destek verilmesi, Hac hizmetlerinde tecrübe paylaşımına gidilmesi, Kur’an-ı Kerim’i güzel okumayı teşvik sadedinde uluslararası yarışmalar düzenlenmesi, güncel fıkhi meselelerde özellikle gen teknolojisi ve faizsiz finans sistemleri üzerinde karşılıklı ilmi müzakereler düzenlenmesi, gibi konularda işbirliği amaçlanmıştır."
Açıklamada, Mutabakat zaptıyla ilgili bazı internet sitelerinde ve sosyal medya mecralarında yer alan “İranlı uzmanların ülkemizdeki İlahiyat Fakültelerinde fıkıh dersi verecekleri” iddiasının gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

Arnavutköy'de korkutan görüntü! Cami minaresi fırtınada böyle sallandı Arnavutköy'de korkutan görüntü! Cami minaresi fırtınada böyle sallandı
Yağmur Aşık'ın veteriner hekime saldırı davasında kararYağmur Aşık'ın veteriner hekime saldırı davasında karar
Mobil PTT şubesindeki hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdıMobil PTT şubesindeki hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

2020 araç muayene fiyatları! Yeni ücret tarifesi belli oldu

2020 araç muayene fiyatları! Yeni ücret tarifesi belli oldu

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Kanal D'den flaş karar! Final bile yapamadan...

Kanal D'den flaş karar! Final bile yapamadan...

İzmir'deki bu görüntülere büyük tepki!

İzmir'deki bu görüntülere büyük tepki!

Yer: İstanbul! Ekipler şaşkına döndü! Broşür bile bastırmışlar!

Yer: İstanbul! Ekipler şaşkına döndü! Broşür bile bastırmışlar!

Son seçim anket sonuçları! Kanal İstanbul...

Son seçim anket sonuçları! Kanal İstanbul...

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

2 cinayetin ardından bu kez de polisi vurdu!

2 cinayetin ardından bu kez de polisi vurdu!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Flaş 'Kanal İstanbul' açıklaması

Flaş 'Kanal İstanbul' açıklaması

Evden gelen kazma kürek sesleri komşuları harekete geçirdi!

Evden gelen kazma kürek sesleri komşuları harekete geçirdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Pakdemirli duyurdu! Gıdada yeni dönem

Bakan duyurdu! 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak

Son dakika: Ankara'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığındaki teröristlere operasyon

Eylem hazırlığındaki teröristlere operasyon

PKK elebaşı Murat Karayılan’ın kardeşi Bozan Karayılan tutuklandı

PKK elebaşı Karayılan’ın kardeşi tutuklandı

2019 Milli Piyango yılbaşı çekilişi ikramiyesini kazanan için son gün! 17.00'a kadar süresi var

2019 yılbaşı çekilişi ikramiyesinin devretmesine saatler kaldı

Kartal'da istinat duvarı çöktü! Araçlar zarar gördü

Panik anları! İstanbul'da istinat duvarı çöktü!

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı!

Erdoğan'dan yeni yıl mesajı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.