Diyanet'ten işaret dilinde dini kavramlar sözlüğü

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, işitme engelliler için İslam dünyasında ilk defa işaret dilinde dini kavramlar sözlüğünü hazırladıklarını ve bastırdıklarını belirterek, "Web sayfamızda videosu da var. Yine zihinsel ve bedensel engelliler için yaptığımız çalışmalar var." dedi.

Erbaş, Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, İl Müftüsü Mehmet Taşcı ve din görevlileri ile birlikte kent merkezinde bulunan Abdullah Bin Ümmü Mektum Görme Engelliler Kur'an Kursunu ziyaret etti.

Burada görme engellilerle bir süre sohbet eden Erbaş, görme engellilerin kursta din ve Kur'an-ı Kerim eğitimi aldıklarını söyledi.

Engellilere seslenen Erbaş, şöyle konuştu:

"Her Müslüman için gerekli olan şeyleri yapıyorsunuz. Engelli kardeşlerimizin ilimden istifade edebilmesi için Diyanet İşleri Başkanlığı olarak gerekli ortamları hazırlamaya çalışıyoruz. Türkiye genelinde şu an itibarıyla 2 bin 500 kadar sizin gibi kardeşimiz bu eğitimi alıyor. Braille alfabesi ile sizlerin okuyabileceği Kur'an-ı Kerim, temel dini bilgiler kitap ve materyallerini hazırlamaya çalıştık. Sizlere rehberlik eden hocalarınız var. Bu hocalarınız Braille alfabesi konusunda eğitim aldılar. İşitme, zihinsel ve bedensel engelli kardeşlerimiz var. Toplamda 2 bin 500 engelli kardeşimize Kur'an kurslarında hizmet vermeye çalışıyoruz. İmkanlarımız ne kadar çok olursa bizler de sizler için o kadar destek olacağız. Bunun için Rabb'imize dua ediyoruz. Sizlerden de dua bekliyoruz. Bu bir fırsattır. Bu fırsatı en güzel şekilde değerlendirmenizi arzu ediyoruz."