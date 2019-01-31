Dinç, yaygın din eğitimi kapsamında cami ve Kur'an kursları, hafızlık, yaz ve ihtiyaç odaklı Kur'an kursları ile değerler eğitimini esas alan 4-6 yaş grubu Kur'an kursları gibi farklı eğitimlerin yapıldığını aktardı.

Diyanet İşleri Başkanlığının sahih bilgiye dayalı din eğitimini merkeze koyan bir anlayışla çalıştığını belirten Dinç, toplumsal talepleri dikkate alan, ihtiyaç odaklı bir yaklaşımla gerçekleştirilen yaygın din eğitimi faaliyetlerinin geliştirilmesini ve çeşitlendirilmesini önemsediklerini ifade etti.

Cami ve Kur'an kurslarının, toplumun dini ve manevi hayatının şekillenmesi ile milli birlik ve beraberliğin güçlendirilmesinde önemli katkılar sunduğunu dile getiren Dinç, "Yaz Kur'an kurslarına gelen öğrencilerin Başkanlığımızca sunulan din eğitimi faaliyetlerinden yıl içerisinde de istifade edebilmelerini amaçlayan hafta sonu Kur'an kursları ile cuma günlerinin anlamına uygun bir şekilde değerlendirilmesini amaçlayan cuma dersleri programlarının düzenlenmesine ilişkin çalışmalar tamamlandı. Kurslarımızı inşallah şubat ayı itibariyle başlatmayı planlıyoruz." bilgisini verdi.

- Hafta sonu kursları 4 saat

Yaz döneminde düzenlenen kurslara katılan öğrencilerin yıl içerisinde de yaygın din eğitimi faaliyetlerine devam etmelerini hedeflediklerini vurgulayan Dinç, şu değerlendirmede bulundu:

"Temel amacımız, çocuklarımızın cami ile olan iletişimlerinin güçlendirilmesi, yaz kurslarında ve okullarda öğrendikleri bilgilerinin geliştirilmesidir. Hiç şüphesiz bu anlamda yapılan çok güzel ve başarılı uygulamalar var. Programın bu çerçevede yapılan çalışmaların uygulama birliği içerisinde daha sağlıklı bir zeminde yürütülmesine katkı sağlayacağı kanaatindeyiz.