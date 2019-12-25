Diyanetten Prof. Dr. Fuat Sezgin Belgeseli

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Fuat Sezgin Hocamız, 'dinin terakkiye mani olduğu' propagandasının tutarsızlığını, İslam bilim tarihine dair yaptığı muhteşem araştırmalarla bütün dünyaya ilan etmiştir." dedi.

Merhum Prof. Dr. Fuat Sezgin'in yaşamı, yaptığı tüm çalışmalar, eserler, kurduğu enstitü ve müzeler hakkında Diyanet TV tarafından hazırlanan belgeselin Türkiye Diyanet Vakfı Salonu'nda düzenlenen galası, Kocatepe Camisi Müezzini Furkan Tıraşçı'nın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Erbaş, törende yaptığı konuşmada, İslam'ın doğuşundan beri bir asırlık süre zarfında inşa edilen büyük bir medeniyetle üç kıtanın akıl, hikmet, fıkıh, felsefe ve tasavvuf ile yoğrulduğunu belirtti.

Müslümanların yaklaşık yedi asır boyunca insanlığın öncüsü ve dünyanın aydınlık yüzü olduğunu söyleyen Erbaş, "Bugün gelinen noktada bilgi ve felsefenin oldukça öne çıkmasına rağmen dünyanın bireysel, toplumsal ve küresel anlamda tarihin en büyük krizleriyle karşı karşıya kalmasında Batı merkezli gelişen bilim anlayışı önemli bir etkendir." diye konuştu.