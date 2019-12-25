HABER
  4. Diyanetten Prof. Dr. Fuat Sezgin Belgeseli

Diyanetten Prof. Dr. Fuat Sezgin Belgeseli

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2019 21:41 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: - "Fuat Sezgin Hocamız, İslam'ın gerilemeye sebep olduğu propagandasının tutarsızlığını, İslam bilim tarihine dair yaptığı muhteşem araştırmalarla bütün dünyaya ilan etmiştir" - "Hocamız, Batı'nın sahiplendiği pek çok şeyin asıl kaynağının Müslümanlar olduğunu her vesileyle gündeme taşımış ve inkar edilemez delillerle ispat etmiştir"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Fuat Sezgin Hocamız, 'dinin terakkiye mani olduğu' propagandasının tutarsızlığını, İslam bilim tarihine dair yaptığı muhteşem araştırmalarla bütün dünyaya ilan etmiştir." dedi.

Merhum Prof. Dr. Fuat Sezgin'in yaşamı, yaptığı tüm çalışmalar, eserler, kurduğu enstitü ve müzeler hakkında Diyanet TV tarafından hazırlanan belgeselin Türkiye Diyanet Vakfı Salonu'nda düzenlenen galası, Kocatepe Camisi Müezzini Furkan Tıraşçı'nın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Erbaş, törende yaptığı konuşmada, İslam'ın doğuşundan beri bir asırlık süre zarfında inşa edilen büyük bir medeniyetle üç kıtanın akıl, hikmet, fıkıh, felsefe ve tasavvuf ile yoğrulduğunu belirtti.

Müslümanların yaklaşık yedi asır boyunca insanlığın öncüsü ve dünyanın aydınlık yüzü olduğunu söyleyen Erbaş, "Bugün gelinen noktada bilgi ve felsefenin oldukça öne çıkmasına rağmen dünyanın bireysel, toplumsal ve küresel anlamda tarihin en büyük krizleriyle karşı karşıya kalmasında Batı merkezli gelişen bilim anlayışı önemli bir etkendir." diye konuştu.

- "Bugüne ve geleceğe ışık tutan teşhis, tespit ve teklifler ortaya koydu"

Erbaş, bugün Müslüman toplulukların daha adil ve yaşanabilir bir dünya inşa etmesinin önemli şartlarından birisinin, İslam medeniyetinin ilmi mirasını hakkıyla tanıması olduğuna işaret ederek şunları söyledi:

"Fuat Sezgin Hocamız, Müslümanların Batı karşısında öz güvene dayalı bir duruş sahibi olması ve eziklik hissinden kurtulmasına yönelik büyük gayret sarf etmiştir. Bu sebeple de bilim tarihine İslam medeniyetinin katkılarının ısrarla görmezlikten gelinmesi veya yok sayılması, onun en büyük ıstırabı olmuş ve onu daha çok çalışmaya sevk etmiştir. Bu açıdan Batı'nın sahiplendiği pek çok şeyin asıl kaynağının Müslümanlar olduğunu her vesileyle gündeme taşımış ve inkar edilemez delillerle ispat etmiştir."

Sezgin'in, Batı'yı iyi tanıyan biri olarak insanlık için bugüne ve geleceğe ışık tutan teşhis, tespit ve teklifler ortaya koyduğunu hatırlatan Erbaş, "Hocamız, modern dönemin bilinçli ve art niyetli bir hurafesi olarak zaman zaman tekrar edilen 'dinin terakkiye mani olduğu', yani İslam'ın gerilemeye sebep olduğu propagandasının tutarsızlığını, İslam bilim tarihine dair yaptığı muhteşem araştırmalarla bütün dünyaya ilan etmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

- Belgesel 8 ayda hazırlandı

Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Fatih Kurt ise belgeselin yaklaşık 8 ay boyunca ciddi çalışmalar sonucunda hazırlandığını bildirdi.

Kurt, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çekimler, Hocamız Fuat Sezgin'in hayatını geçirdiği Ankara, İstanbul ve Frankfurt'ta yapıldı. Hocamızı bizzat tanıyan, onunla çalışma ayrıcalığı edinmiş ve fikir dünyasını yakinen tanıyan 12 isimle, eşi Ursula Sezgin Hanımefendi ile Frankfurt'ta bizzat evinde röportajlar gerçekleştirilmiştir. Belgeselimizde Hocamızın başarılarının arkasındaki nedenler, fikri yapısı, çalışma azmi başta olmak üzere bütün hayatı boyunca bıkmadan, usanmadan yaptığı tüm çalışmalar, eserler, kurduğu enstitü ve müzeler hakkında pek çok detaya şahitlik edeceğiz."

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Fuat Sezgin Belgeseli'nin gösterimi yapıldı.

İstanbul'un göbeğinde isyan ettiren görüntü İstanbul'un göbeğinde isyan ettiren görüntü
Çiftlik sahibi, başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulunduÇiftlik sahibi, başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu
Sivas'ta kara saplanan öğrenci servisini karla mücadele ekipleri çıkardıSivas'ta kara saplanan öğrenci servisini karla mücadele ekipleri çıkardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
belgesel Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Diyanetten Prof. Dr. Fuat Sezgin Belgeseli fuat sezgin

En Çok Okunan Haberler

Basın toplantısına damga vuran anlar! 'Burnuma sigara kokuları geliyor'

Basın toplantısına damga vuran anlar! 'Burnuma sigara kokuları geliyor'

Davutoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Davutoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

CHP'nin son anketinde çarpıcı sonuç

CHP'nin son anketinde çarpıcı sonuç

Spordan çıktı sevgilisine poz verdi!

Spordan çıktı sevgilisine poz verdi!

Nüfus Müdürlüğü'nden 'yeni kimlik' açıklaması

Nüfus Müdürlüğü'nden 'yeni kimlik' açıklaması

Mersin'de ortaokulda cinsel taciz iddiası

Mersin'de ortaokulda cinsel taciz iddiası

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İETT otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

İETT otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

Korkunç olay! Ne kadar çabalasa da kurtulamadı!

Korkunç olay! Ne kadar çabalasa da kurtulamadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
25 Aralık 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

Şans Topu'nda kazandıran numaralar belli oldu

Eğitime kar engeli! Kahramanmaraş ve Adana'da bazı okullar bir günlüğüne tatil edildi

Eğitime kar engeli! Bazı okullar bir günlüğüne tatil edildi

İstanbul Valiliği'nde 'fayton' toplantısı

Valilik'te 'fayton' görüşmesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne kar ve sağanak uyarısı!

Meteoroloji'den o bölgeye kar uyarısı!

Maltepe’de sokağa terk edilmiş bebek bulundu

Sokağa terk edilmiş bebek bulundu!

Son dakika! Şule Çet cinayeti davasında mahkeme gerekçeli kararını açıkladı

Şule Çet cinayeti davasında mahkeme gerekçeli kararını açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.