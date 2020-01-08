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  4. Diyanet'ten Slovence Kur'an meali talebi

Diyanet'ten Slovence Kur'an meali talebi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 15:59 | Son Güncelleme

DİYANET İşleri Başkanı Prof.

Aslıhan ALTAY KARATAY/ANKARA, (DHA)- DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Slovenya Müslümanları Müftüsü Nedzad Grabus'u ve beraberindeki heyeti kabul etti. Grabus, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Slovence hazırlayacağı Kuran-ı Kerim meali ve temel dini bilgiler kitabının Slovenyalılar için çok faydalı olacağını söyledi.
Slovenya Müslümanları Müftüsü Prof. Dr. Nedzad Grabus'u ve beraberindeki heyeti kabul eden Ali Erbaş, Ljubljana İslam ve Kütür Merkezi'nin yapılmasının önemine işaret etti. Erbaş, "Böyle bir cami ve kültür merkezinin yapılmış olması, Slovenya'da İslam'ın daha yakından tanıtılmasına, anlatılmasına büyük bir katkısı olacaktır. İlim, irfan, bilgi, hikmet İslam'ın özüdür. Ancak bunu doğru dini bilgiyle ve doğru insanlarla yapmak gerekir. Bunun için biz Balkanlar’dan uluslararası imam hatip liseleri ve ilahiyat fakültelerinde eğitim almak amacıyla Türkiye’ye gelen öğrencilerimize destek olmak için elimizden gelen katkıyı sunmaya çalışıyoruz" dedi.
Slovenya Müftülüğü'ne bağlı hizmet eden din görevlilerine de hizmet içi eğitim verebileceklerini belirten Erbaş, Slovence Kur'an-ı Kerim meali ve temel dini bilgiler kitabı basıp gönderebileceklerini kaydetti. Grabus ise Slovence Kur’an-ı Kerim mealinin olmadığını, onun için Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Slovence hazırlayacağı Kur’an-ı Kerim meali ve temel dini bilgiler kitabının Slovenyalılar için çok faydalı olacağını dile getirdi.

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