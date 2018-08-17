Diyanetten tasarruf tedbirleri

Diyanet İşleri Başkanlığınca, başkanlığın merkez birimleri ve taşra teşkilatlarına gönderilen talimatta lüks ve israftan kaçınılması istendi.
Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, merkez birimleri ve taşra teşkilatlarına tasarruf tedbirlerine ilişkin talimat gönderildiği belirtildi.
Buna göre, Türkiye ekonomisine yönelik spekülatif ataklara işaret edilen talimatta, yürütülecek iş ve işlemlerde kamu kaynaklarının her türlü lüks ve israftan kaçınılacak şekilde kullanılmasının önemine vurgu yapıldı. Talimatta ayrıca baskı, tanıtım, tebrik, davetiye, reklam gibi işlemler için elektronik iletişim ortamlarının kullanılması gerektiği bildirildi.
Resmi ve diğer hizmet araçlarının zorunlu olmadıkça iller arası yolculuklarda kullanılmaması gerektiği belirtilen talimatta, hizmet binalarının tefrişatı ve bu binaların elektrik, su, ısıtma ve soğutma ihtiyacının karşılanmasında tasarrufa riayet edilmesi istendi.
Açıklamada, talimatın, bilimsel niteliği olmayan, hizmetlere katkı sağlamayan, rutin çalışmaları ve personeli tanıtıcı nitelikteki kitap, dergi, bülten ve benzeri yayınların basım ve yayımının yapılmasının önüne geçeceği ifade edildi.
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