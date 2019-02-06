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Diyanet'ten "Temel Aile Bilinci Eğitimi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 15:50 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Huriye Martı: - "Aile bilinci eğitimleri, Başkanlık tarafından bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük ve en kapsamlı aile eğitimi. Aileyi ayakta tutmanın İslami değerlerden beslenen temellerle mümkün olduğunu biliyoruz"

ESKİŞEHİR (AA) - Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Huriye Martı, "Aile bilinci eğitimleri, Başkanlık tarafından bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük ve en kapsamlı aile eğitimi. Aileyi ayakta tutmanın İslami değerlerden beslenen temellerle mümkün olduğunu biliyoruz." dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından vatandaşların ailenin önemi konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla hayata geçirilen "Temel Aile Bilinci Eğitimi" kapsamında, Eskişehir Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde etkinlik yapıldı.

Merkezde, Kur'an-ı Kerim kursunun kadın öğreticileriyle bir araya gelen Martı, programdaki konuşmasında, ailenin vazgeçilmez ve en kıymetli değerlerden olduğunu vurguladı.

Dünyanın mevcut koşullarının, aile menfaatini önceleyen, aileyi korumayı ve güçlendirmeyi hedefleyen bakış açısının kaybedilmesine yol açtığını belirten Martı, şöyle devam etti:

"Bu çağ insana yalnız olmayı empoze ediyor, 'ailenin özgürlüğü kısıtladığını' söylüyor. Önce evladını, eşini, ailesinin güvenliğini, geçimini ve dirliğini düşünen, kendisini ailesiyle var eden insan modeli bu çağa çok uymuyor. Eskiden çok daha kolay tahammül edilebilen, çok daha rahat sabredilebilen, hoşgörüyle karşılanan şeyler, bugün asla affedilemeyecek çok büyük hatalara dönüşüyor ve maalesef aileler çok kolay yıkılabiliyor. Bu yüzden bizim temel bir aile bilincine ihtiyacımız var. Ailenin sadece bu dünyayı değil, ahiretimizi de ilgilendiren bir boyutu olduğunu, aile bireylerimizin bizimle sadece bu dünyada değil ahirette de beraber olacağını, aileye sağladığımız imkanın ya da ailemiz için verdiğimiz emeğin ahirette de karşımıza çıkacağını bilerek davranan insanlar olmalıyız."

Martı, gençler arasında aileyle ilgili sorumlulukları üstlenme ve aile kurma eğilimlerinin azaldığına dikkati çekti.

İnsanların sorumluluktan çok hakların peşine düştüğünü ifade eden Martı, "Aile en az hakkı kadar sorumluluğu da olan insanların mutlu ve huzurlu yaşabileceği bir ortam. Aile bilinci eğitimleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük ve en kapsamlı aile eğitimi. Aileyi ayakta tutmanın İslami değerlerden beslenen temellerle mümkün olduğunu biliyoruz. Bu temel aile bilinci eğitimlerinin, sizlerin eliyle Kur'an-ı Kerim kurslarına devam eden kursiyerlerimize ulaşması çok kıymetli." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Martı, Kur'an-ı Kerim öğreticisi kadınlara "Ailem ve Ben" konulu eğitim verdi.

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