Diyanetten üniversite öğrencilerine özel yarışma

Diyanet İşleri Başkanlığı, Hz. Peygamber'in doğumu olan Mevlid-i Nebi haftası kapsamında 81 ilde üniversite öğrencilerine yönelik umre ödüllü yarışma yapacak.
Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, "Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı", "Sorularla İslam" ve "Hayatın Tekrarı Yok" eserlerinin kaynak alınacağı yarışma, örgün veya açık öğretime devam eden 17-28 yaş aralığındaki üniversite öğrencilerini kapsıyor.
Son başvuru tarihi 19 Kasım olarak belirlenen yarışma için başvurular, "www.yarisma.diyanet.gov.tr" sitesi üzerinden bireysel olarak yapabilecek.
Yarışmaya ilişkin tüm duyurular ise "www.yarisma.diyanet.gov.tr" adresinden ilan edilecek.
ABD'den yeni yaptırımlar! Trump, Twitter'dan mesaj paylaştı
YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı! 2018 YKS ek tercih ve yerleştirme nasıl yapılır?
PKK'lı teröristler, çaldıkları kuzu etini pişirirken baskın yemiş
Yunanistan'ın Zakynthos Adası'nda bulunan Navagio plajı çöktü
iPhone almayı düşünenlere kötü haber! Artık içinden kulaklık dönüştürücü çıkmayacak
Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci hakkında ara karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert 'zam' mesajı!
Bursa'da mide bulandıran olay! Öldürülmeden önce eve kamera koymuş
Kartal'da korkutan görüntü: Küçük kız ölümden kıl payı kurtuldu!
43 kiloluk kadın 290 çöp şiş yedi!
Ölmeden önce son fotoğraf!
CHP'nin yeni kanalı KRT TV'de kriz!
Lansman sonrası fiyatlar yükseldi! Apple’dan Türkiye için zam kararı!
KYK yurt yerleştirme sonuçları açıklandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum