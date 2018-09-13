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Diyanetten üniversite öğrencilerine özel yarışma

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 18:28 | Son Güncelleme

Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle 81 ilde üniversite öğrencilerine yönelik umre ödüllü yarışma düzenlenecek

Diyanet İşleri Başkanlığı, Hz. Peygamber'in doğumu olan Mevlid-i Nebi haftası kapsamında 81 ilde üniversite öğrencilerine yönelik umre ödüllü yarışma yapacak.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, "Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı", "Sorularla İslam" ve "Hayatın Tekrarı Yok" eserlerinin kaynak alınacağı yarışma, örgün veya açık öğretime devam eden 17-28 yaş aralığındaki üniversite öğrencilerini kapsıyor.

Son başvuru tarihi 19 Kasım olarak belirlenen yarışma için başvurular, "www.yarisma.diyanet.gov.tr" sitesi üzerinden bireysel olarak yapabilecek.

Yarışmaya ilişkin tüm duyurular ise "www.yarisma.diyanet.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

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