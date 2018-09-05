Diyanetten yeni kadro müjdesi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu yılın sonuna doğru 6 bini imam, 3 bini Kur'an kursu öğretmeni, 500'ü de müezzin olmak üzere 9 bin 500 kişinin Diyanet kadrolarına alınacağını bildirdi.

Erbaş, TRT Haber canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Bu yılki hac ibadeti ile ilgili bilgi veren Erbaş, görevlilerle beraber 84 bin kişinin hacı olduğunu söyledi.

Hac ibadeti ile ilgili yıllık 200-300 bin müracaat aldıklarını bildiren Erbaş, "Şu anda 10-11 yıl öncesinden beri müracaat edenlerin sayısı 2 milyona ulaştı. Bu yıl 80 bin vatandaşımızı hacca götürdük. Kura sistemi ile gidecekleri belirliyoruz. Katsayı sistemini uyguluyoruz. Bu yıl müracat etmiş olanlar bir kere kuraya girerken, 10 yıl önce müracaat edenler ise 100 kere kuraya giriyor. Daha önce müracat edenlerin daha fazla şansı oluyor." dedi.

Hac kontenjanlarında artış olup olmayacağı yönündeki bir soruyu da yanıtlayan Ali Erbaş, şunları söyledi:

"Her yıl daha fazla kontenjan almak için Suudi Arabistan yetkilileri ile görüşmeler yapıyoruz. Kabe'nin etrafındanki inşaat çalışmaları nedeniyle ülke nüfusuna göre binde bir oranında kabul edilen hacı adayı sayısında yüzde 20 düşüş yapmışlardı. O çalışmalar tamamlanma noktasına gelince o yüzde 20 düşüşü kaldırdılar. Şu anda ülkelerin nüfusunun binde birini kabul ediyorlar. Bizde 81 bin, biraz da gönüllü ve yurt dışı kontenjanı aldık bin 500 kadar, o şekilde 84 bine kadar çıktı. Suudi Arabistan'ın kendi projeleri var '2030 vizyonu' diyolar. Bu projeler içerisinde Kabe'nin etrafını daha genişletmek, metro sistemleri kurmak, bu raylı sistemlerle insanların biraz daha uzakta oturmalarını sağlamak. Öyle zannediyorum ki 5 milyon kadar insanin bir hac mevsiminde hac yapmalarını sağlayabilecek bir duruma getirme gayreti içindeler. Bu yılki resmi rakam 2 milyon 300 bin. Bu projeler bitince 2 katına çıkmış olacak. O zaman bizim kontenjanımız da 2 katına çıkmış olacak."