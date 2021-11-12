HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Diyanetten yeni namaz kararı

Diyanetten yeni namaz kararı

12.11.2021 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyanet İşleri Başkanlığından müftülüklere gönderilen yazıda, temizlik ve maske kurallarına uyulmak kaydıyla cami ve mescitlerde cemaatle kılınan farz namazların normal saf düzenine göre eda edilebileceği bildirildi.

Diyanetten yeni namaz kararı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, imzasıyla cami ve mescitlerdeki saf düzenine ilişkin gönderilen yazıda, koronavirüs pandemisi kapsamında vatandaşların sağlığını korumak amacıyla 13 Mart 2020 tarihinden itibaren cami ve mescitlerde gerekli tedbirlerin alındığı hatırlatıldı.

Din görevlileri ve vatandaşlar tarafından konuya gereken hassasiyetin gösterilmesi nedeniyle salgın kaynaklı herhangi bir problemin yaşanmadığı vurgulanan yazıda kış şartları sebebiyle açık alanlarda namaz kılma imkanı kalmadığı, ülke genelinde 18 yaş ve üstü nüfusun büyük oranda aşılandığı vurgulandı.

Diyanet İşleri Başkanlığından &quot;baldız fetvası&quot; için açıklamaDiyanet İşleri Başkanlığından "baldız fetvası" için açıklama

TEMİZLİK VE MASKE KURALI ŞARTI

Toplumun salgın tedbirlerine riayet konusunda alışkanlık kazanmasının göz önünde bulundurularak yeni düzenlemenin yapılmasının gerekli görüldüğüne işaret edilen yazıda, "Temizlik ve maske kurallarına uyulmak kaydıyla cami ve mescitlerde cemaatle kılınan farz namazları normal saf düzenine göre eda edilebilecek." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Köpeğimi kaybettim!""Köpeğimi kaybettim!"
PARTNERCamdaki Kız'da gerçekler ortaya çıktı! Nalan, Sedat ve Cana'nın ihanetini öğrendiCamdaki Kız'da gerçekler ortaya çıktı! Nalan, Sedat ve Cana'nın ihanetini öğrendi
10 Kasım şiirine soruşturma10 Kasım şiirine soruşturma
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak?

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak?

Samuray kılıçlı katilin babası konuştu: Hakimin karşısında gülüyor

Samuray kılıçlı katilin babası konuştu: Hakimin karşısında gülüyor

Bakan Elvan'dan döviz kuru açıklaması

Bakan Elvan'dan döviz kuru açıklaması

Cumhur İttifakı'na mı geçecekler? Karamollaoğlu'ndan açıklama

Cumhur İttifakı'na mı geçecekler? Karamollaoğlu'ndan açıklama

Canlı yayında gergin anlar! Stüdyoyu terk etti

Canlı yayında gergin anlar! Stüdyoyu terk etti

Açık öğretimde sınav tarihleri belli oldu

Açık öğretimde sınav tarihleri belli oldu

İlginizi Çekebilir

Fazla ısınan laptopların çaresi

Fazla ısınan laptopların çaresi

Yatakta uygunsuz halde yakalayıp öldürmüştü! Cezası belli oldu

Yatakta uygunsuz halde yakalayıp öldürmüştü! Cezası belli oldu

En güçlü bilgisayarların temel taşı anakartlar

En güçlü bilgisayarların temel taşı anakartlar

Samuray kılıçlı caninin ifadesi ortaya çıktı

Samuray kılıçlı caninin ifadesi ortaya çıktı

Samuray kılıçlı cinayette yürek yakan detay! Eğitim için gelmiş

Samuray kılıçlı cinayette yürek yakan detay! Eğitim için gelmiş

09.05'teki deprem gündem oldu! "1938" rakamı...

09.05'teki deprem gündem oldu! "1938" rakamı...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.