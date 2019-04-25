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Diyarbakır 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Derneğinden AA'ya ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 17:01 | Son Güncelleme

Dernek yöneticileri ve Diyarbakır'ın Ergani ilçesinden bir grup öğrenci, Anadolu Ajansını ziyaret etti

Diyarbakır 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Derneği yöneticileri ile 30 öğrenciden oluşan heyet, Anadolu Ajansını (AA) ziyaret etti.

İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen "15 Temmuz Unutma Unutturma Projesi" kapsamında, Diyarbakır 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Derneği ile Ergani Askeri Çoban Ortaokulundan 30 öğrenci ve dernek yöneticilerinden oluşan heyet, Ankara'da hain darbe girişimi sırasında olayların yaşandığı kurumların yöneticileriyle görüştü.

Bu kapsamda Anadolu Ajansını ziyaret eden heyete, AA Fotoğraf Haberleri Editörü Fırat Yurdakul 15 Temmuz hain darbe girişimi ile sonrasındaki Demokrasi Nöbetleri ve mitingleri gösteren fotoğraf haberciliği çalışmalarını anlatan bir sunum yaptı.

Yurdakul, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, TBMM ve Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığında yaşananları doğru bir şekilde aktarmak için foto muhabiri ve kameramanların çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Öğrenciler sunumun ardından 15 Temmuz hain darbe girişimine ilişkin Yurdakul'a sorular yöneltti.

AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu da dernek yöneticileri ve öğrencilerinden oluşan heyetle bir araya geldi.

Mutanoğlu, öğrencilerle bir süre sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Derneği

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