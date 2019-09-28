"Diyarbakır 7. Kitap Fuarı" açıldı

DİYARBAKIR (AA) - TÜYAP tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen "Diyarbakır 7. Kitap Fuarı" kapılarını kitapseverlere açtı.

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO), Diyarbakır Ticaret Borsası, Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Karacadağ Kalkınma Ajansı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle düzenlenen "Diyarbakır 7. Kitap Fuarı", TÜYAP Diyarbakır Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen törenle açıldı.

Vali Vekili Nihat Karabiber, törende yaptığı konuşmada, Diyarbakır'ın, Türkiye'nin önemli bir kültür kenti olduğunu söyledi.

Önümüzdeki yıl hem Türkiye hem de Ortadoğu için çok önemli bir kültür ticaret fuar merkezi oluşturma noktasında proje çalışmaları başlatıldığını belirten Karabiber, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki yıl Diyarbakır'ımız, gastronomi, ticaret, kültür sanat ve edebiyat alanında bölgenin ve Ortadoğu'nun önemli bir fuar ve kongre merkezi olma noktasında adım adım ilerliyor. Korkunun, öfkenin ve nefretin geride kaldığı günlerdeyiz. Dileğimiz burada 200 bin ziyaretçi sayısına kolaylıkla ulaşmaktır ama önümüzdeki yıllarda hedefimiz İstanbul'a yakın bir ziyaretçi sayısına ulaşmak."