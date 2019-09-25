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Diyarbakır 9. Karpuz Festivali’nde 49 kiloluk karpuz şaşırttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 20:17 | Son Güncelleme

Geleneksel Diyarbakır Karpuz Festivalinin 9’ncusu düzenlendi.

Geleneksel Diyarbakır Karpuz Festivalinin 9’ncusu düzenlendi. Festivalde 49 kilo 100 gram karpuzu ile çiftçi Adil Aydın birinciliğe layık görüldü.
Diyarbakır Valiliği, Ticaret Borsası ve sivil toplum kuruluşlarının (STK) desteği ile bu yıl 9’ncusu düzenlenen Karpuz Festivali coşkulu geçti. Festival Diyarbakır Hipodromu’nda festival koşusu ve müzik korosunun konseri ile başladı. Festival koşusu sonrası bir açıklama yapan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, bugün uluslararası Diyarbakır Karpuz ve Kültür Festivali koşusunu gerçekleştirdiklerini söyledi. Türkiye’nin en özel ve güzel hipodromlarından Diyarbakır Hipodromu’nda gerçekleştirilen yarışla festivalin önemli bir etkinliğiyle başlamış olduklarını ifade eden Vali Güzeloğlu, “Koşuyu kazanan hem at yetiştiricisi sahibine, hem jokeyine, hem de antrenörüne tebriklerimi iletiyorum. Gerçekten coşkulu başlayan hepimize Diyarbakırlı olmayı, Diyarbakır’ın değerlerine sahip olmayı keyifle yaşatan bir buluşma. Diyarbakır’a özgü, dünyada sadece Diyarbakır’da yetişen ve ünü Diyarbakır’ı aşarak dünyaya ulaşan Diyarbakır’ın karpuzu. Şüphesiz Diyarbakır’ın birçok özel ve güzel yanı gibi gerçekten tanıtılmaya, tadılmaya layık bir değeri. Bizler bugün 9’ncu kez tanıtım kapsamında bu güzellikler ve bu lezzetle bir aradayız. Bu tip etkinliklerde amacımız 10 bin yıllık bir insanlık tarihine şahitlik eden, her yanı ve yönü ile bilinmesi ve gezilmeyi görülmeyi hak eden bir Diyarbakır’ı tüm boyutları ve değerleriyle önce ülkemize, sonra dünyaya tanıtmak. Diyarbakır’ın sahip olduğu bu güzellikleri dünya ile paylaşmak. Bu doğrultuda gerideki 2,5 yıllık görev süremiz içerisinde Diyarbakır’da bir marka değeri olarak bakın altını çiziyorum, tanıtıma ve anlaşılmaya yönelik alanda çok önemli çalışmalar gerçekleştirdik” dedi.

“2020, 2021 yıllarında bin ve daha sonraki yıllarda on binlerce dönümde zenginliğimizi sürdüreceğiz”
Bu doğrultuda geçen yıl Dünya Turizm Yazarları ve Gazetecileri Birliğinin “Altın Elma” dünya ödülünün Diyarbakır’a verildiğini kaydeden Vali Güzeloğlu, “Biz 2,5 yıllık valilik görev süremiz içerisinde tüm bu değerlerin uluslararası bir marka değerine dönüşmesi için başta tanıtım, sonra bu değerlerin korunması, sürdürülmesi ve yenileyici hakları konusunda çok önemli kazanımlar ve çalışmalar gerçekleştirdik. Diyarbakır karpuzu Diyarbakır’a özgü endemik bir güzellik. Şimdi il müdürü arkadaşlarımıza talimatı verdik. İlk etapta Diyarbakır karpuzunun üretim alanlarını büyüteceğiz. Diyarbakır karpuzunun yok olmak üzere olan bu riskini ortadan kaldırıp 2020, 2021 yıllarında bin ve daha sonraki yıllarda on binlerce dönümde bu ekonomik değeri olan ve kültürel açıdan da sürdürülmesi gereken zenginliğimizi inşallah sürdüreceğiz. Bunun için üreticilerimize gübre, çekirdek ve ekonomik olarak girdilerden destek vereceğiz” şeklinde konuştu.
Festival, oyulmuş karpuza çocuk bırakma, çocukların karpuz sürme yarışması ve ödül takdim töreniyle sona erdi. Diyarbakır İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen festivale Vali Hasan Basri Güzeloğlu’nun yanı sıra İl Tarım Müdürü Mustafa Ertan Atalar, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, STK temsilcileri, çiftçiler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Festivalde 49 kilo 100 gram karpuzu ile çiftçi Adil Aydın birinciliğe layık görüldü.

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