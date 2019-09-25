Diyarbakır 9. Karpuz Festivali’nde 49 kiloluk karpuz şaşırttı

Geleneksel Diyarbakır Karpuz Festivalinin 9’ncusu düzenlendi. Festivalde 49 kilo 100 gram karpuzu ile çiftçi Adil Aydın birinciliğe layık görüldü.

Diyarbakır Valiliği, Ticaret Borsası ve sivil toplum kuruluşlarının (STK) desteği ile bu yıl 9’ncusu düzenlenen Karpuz Festivali coşkulu geçti. Festival Diyarbakır Hipodromu’nda festival koşusu ve müzik korosunun konseri ile başladı. Festival koşusu sonrası bir açıklama yapan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, bugün uluslararası Diyarbakır Karpuz ve Kültür Festivali koşusunu gerçekleştirdiklerini söyledi. Türkiye’nin en özel ve güzel hipodromlarından Diyarbakır Hipodromu’nda gerçekleştirilen yarışla festivalin önemli bir etkinliğiyle başlamış olduklarını ifade eden Vali Güzeloğlu, “Koşuyu kazanan hem at yetiştiricisi sahibine, hem jokeyine, hem de antrenörüne tebriklerimi iletiyorum. Gerçekten coşkulu başlayan hepimize Diyarbakırlı olmayı, Diyarbakır’ın değerlerine sahip olmayı keyifle yaşatan bir buluşma. Diyarbakır’a özgü, dünyada sadece Diyarbakır’da yetişen ve ünü Diyarbakır’ı aşarak dünyaya ulaşan Diyarbakır’ın karpuzu. Şüphesiz Diyarbakır’ın birçok özel ve güzel yanı gibi gerçekten tanıtılmaya, tadılmaya layık bir değeri. Bizler bugün 9’ncu kez tanıtım kapsamında bu güzellikler ve bu lezzetle bir aradayız. Bu tip etkinliklerde amacımız 10 bin yıllık bir insanlık tarihine şahitlik eden, her yanı ve yönü ile bilinmesi ve gezilmeyi görülmeyi hak eden bir Diyarbakır’ı tüm boyutları ve değerleriyle önce ülkemize, sonra dünyaya tanıtmak. Diyarbakır’ın sahip olduğu bu güzellikleri dünya ile paylaşmak. Bu doğrultuda gerideki 2,5 yıllık görev süremiz içerisinde Diyarbakır’da bir marka değeri olarak bakın altını çiziyorum, tanıtıma ve anlaşılmaya yönelik alanda çok önemli çalışmalar gerçekleştirdik” dedi.