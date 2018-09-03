Diyarbakır Adliyesi'nde adli yıl açılışı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, "FETÖ soruşturmaları çok büyük bir oranda tamamlandı. Davaları açılması gerekenler açıldı. Bundan sonra FETÖ ile ilgili yeni deliller elde edildiği sürece operasyonlara devam ediyoruz. Biriken geçmişten kalan bir soruşturmamız kalmadı diyebiliriz. Terör örgütü PKK ile ilgili olarak da devletin genel konsepti anlamındaki büyük mücadelesine biz de yargı olarak büyük destek veriyoruz." dedi.

Diyarbakır Adliyesi'nde yeni adli yıl açılışı nedeniyle tören düzenlendi. Adliye bahçesindeki tören, Atatürk büstüne çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törenin ardından Bölge Adliye'nin konferans salonunda resepsiyon verildi. Başsavcı Güre, burada yaptığı açıklamada, adli yıl açılışının ulusal, uluslararası kaosun sürdüğü bir devre denk geldiğini ve verilen büyük mücadelede yargının da 15 Temmuz hain darbe girişiminde olduğu gibi katkı ve mücadelesini vermeye devam edeceğini söyledi.