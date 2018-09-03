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Diyarbakır Adliyesi'nde adli yıl açılışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 14:04 | Son Güncelleme

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre: - "FETÖ soruşturmaları çok büyük bir oranda tamamlandı. Davaları açılması gerekenler açıldı. Bundan sonra FETÖ ile ilgili yeni deliller elde edildiği sürece operasyonlara devam ediyoruz" - "Terör örgütü PKK ile ilgili olarak da devletin genel konsepti anlamındaki büyük mücadelesine biz de yargı olarak büyük destek veriyoruz"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, "FETÖ soruşturmaları çok büyük bir oranda tamamlandı. Davaları açılması gerekenler açıldı. Bundan sonra FETÖ ile ilgili yeni deliller elde edildiği sürece operasyonlara devam ediyoruz. Biriken geçmişten kalan bir soruşturmamız kalmadı diyebiliriz. Terör örgütü PKK ile ilgili olarak da devletin genel konsepti anlamındaki büyük mücadelesine biz de yargı olarak büyük destek veriyoruz." dedi.

Diyarbakır Adliyesi'nde yeni adli yıl açılışı nedeniyle tören düzenlendi. Adliye bahçesindeki tören, Atatürk büstüne çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törenin ardından Bölge Adliye'nin konferans salonunda resepsiyon verildi. Başsavcı Güre, burada yaptığı açıklamada, adli yıl açılışının ulusal, uluslararası kaosun sürdüğü bir devre denk geldiğini ve verilen büyük mücadelede yargının da 15 Temmuz hain darbe girişiminde olduğu gibi katkı ve mücadelesini vermeye devam edeceğini söyledi.

Kent özelinde başta FETÖ ve PKK olmak üzere tüm terör örgütlerine operasyon, soruşturma ve kovuşturmalar yönünden ciddi başarı elde edildiğini vurgulayan Güre, bu başarının hem kurum içi hem kurumlar arasındaki uyumdan kaynaklandığını dile getirdi.

Güre, Diyarbakırlıların hak ettiği huzura kavuşmalarını istediklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Diyarbakır özelinde FETÖ soruşturmaları çok büyük bir oranda tamamlandı. Davaları açılması gerekenler açıldı. Bundan sonra FETÖ ile ilgili yeni deliller elde edildiği sürece operasyonlara devam ediyoruz. Biriken geçmişten kalan bir soruşturmamız kalmadı diyebiliriz. Terör örgütü PKK ile ilgili olarak da devletin genel konsepti anlamındaki büyük mücadelesine biz de yargı olarak büyük destek veriyoruz. Büyük başarı elde edilmiş durumda soruşturmalar somut delillerle desteklenerek davalar hızlı bir şekilde açılıp yargılamaları kısa sürede yapılacak halde açılmaya çalışılıyor."

Yargıda süre şartının bugün itibarıyla resmen başladığını hatırlatan Güre, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin adil yargılanma, makul sürede yargılanma kıstaslarına büyük katkı sağlayacak bir uygulama olarak geçiyor. Belli bir süre ihtiyacı var altyapı ihtiyacı olabilir, tamamlandığında ve tam anlamıyla uygulanmaya başladığında devrim niteliğinde bir uygulama olacak."

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adli yıl Diyarbakır Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre

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