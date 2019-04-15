Diyarbakır Adliyesi’ne sokulmak istenen bin 388 suç aleti ele geçirildi

Diyarbakır Adliyesi’ne son bir yıl içerisinde sokulmak istenen toplam bin 388 suç unsuru ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler arasında fare zehri, kalem şeklinde bıçak ve çatal bulunması dikkat çekti. Diyarbakır Adliye Sarayı’nda son bir yıl içerisinde vatandaşların üst aramalarında ele geçirilen malzemeler basına gösterildi. Ele geçirilen malzemeler arasında 426 adet bıçak, 152 adet makas, 738 adet neşter-jilet, 5 adet biber gazı, 67 adet kesici ve delici özellikteki cisim ele geçirildi. 1 Ocak 2018’den itibaren de 620 bin 363 kişinin UYAP yakalama sorgusunun yapıldığı bunun sonucunda arama ve yakalaması bulunan bin 259 kişinin yakalandığı kaydedildi. Ele geçirilen malzeme ve yakalanan şahıslarla ilgili açıklama yapan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, yaklaşık 2 buçuk senedir Diyarbakır Adalet Sarayı’nın ana binasında, diğer ek binalarında adalet hizmetinin daha sağlıklı yerine getirilebilmesi amacıyla bazı önleyici tedbirler aldıklarını söyledi. Başsavcı Güre, “Bunlardan bir tanesi de gerek vatandaş, gerek hakim savcı personel girişlerinde kontrol noktaları ve üst arama noktalarını sıkı bir şekilde uygulamamızdı. Geçen sürelerde bu tarz bir toplu sergiyi vatandaşlar üzerinden elde edilen adliye girmemesi gereken çeşitli nesneleri sergilemiştik. Tekrar toplu sergiyi basınla paylaşmak istedik. Bu gördüğümüz nesnelerin hepsi, adliye içerisine girmiş olsaydı gerek hakim savcı, gerek avukat gerek personel, gerek burada hizmet almaya çalışan vatandaşlar açısından olumsuz sonuçlar doğurabilecek nesnelerdi” dedi.

"Adliyenin güvenlik konseptinde başarılı olduğumuzu düşünüyorum"

Adliye girişinde iki uygulama yaptıklarını hatırlatan Başsavcı Güre, şöyle devam etti:

“Bir giren vatandaşların haklarında yakalama kararı olup olmadığını sistemden sorguluyoruz ve hakkında yakalama kararı olan bir vatandaşın adliyeye girmemesini sağlıyoruz. Tespit ettiklerimizin de yakalama infazlarını hemen kapıda yapıyoruz. Bununla ilgili istatistiklerimiz var. Geçen sene yaklaşık 2 bin civarı hakkında yakalama kararı olan kişi adliyeye girmek üzereyken yakalanmıştır. Buradan çok ciddi sonuç aldık. İkinci hususta adliyeye hizmet almak için gelen vatandaşların üst aramalarını yapıyoruz. Bu üst araması yapmamızın sebebi de adliye içerisinde kesici, delici veya patlayıcı herhangi bir cismin girmemesini sağlamak ve bununla adliye içerisinde bulunan hizmet alan ve hizmet veren kişilere zarar verilmemesini sağlamak, bunların her eki konu üzerinden de başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Geçen iki buçuk üç yıllık süre zarfında adliye içerisinde ufak çaplı dışında herhangi bir olay yaşanmamıştır. Geçenlerde adliye dışında dava taraflarının birbirleri ile olan olayda ölümlü vaka meydana gelmişti. Sıkı denetimler neticesinde bu olay adliye dışında meydana gelmiştir, bundan üzüntü duyuyoruz ama adliyenin güvenlik konseptinin başarılı olduğunu da düşünüyoruz. Buradaki amaç kimseye zorluk çıkarmak değil. Uygulamamız aynı şekilde ve aynı tempoda devam edecek. Bundan vatandaşlarımızın memnun olmasını bekliyoruz. Çoğu kesici delici olmak üzere zarar verici unsurlar var. Adli hizmet kalitesini arttırmak için de bu tedbirler dahil her türlü tedbirleri almaya devam edeceğiz.”