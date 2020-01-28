Diyarbakır anneleri depremzedeleri ziyaret etti

HDP il başkanlığı önünde çocukları için oturma eyleminde olan aileler Elazığ’da depremde hayatını kaybeden vatandaşlara ve yaralılara ziyarette bulundu.

HDP il başkanlığı önünden çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı ideasıyla oturma eyleminde bulunan aileler, Elazığ’da meydana gelen 6.8’lik depremin ardından hayatını kaybeden ailelere ve Fethi Sekin Şehir Hastanesinde tedavi gören yaralı vatandaşlara ziyarette bulundu.

Er Adil Kabaklı’nın annesi Cennet Kabaklı, buradaki hastaları ziyarette geldiklerini, buradakilerinin acısının kendilerinin acısı olduğunu söyledi. Ölene Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Kabaklı, “Ailelere baş sağlığı diliyorum. Çok zor bir şey, kötü bir şey. Bunların evladı bizim evladımız. Hastanedeki hastalarımızı ziyaret ettik. Çok duygulandık, onlar acısı bizim acımız. Biz bu arada depremzedelere çadır da oturanlarla atkı, bere yaptık üşümesinler diye” dedi.

Oturma eyleminde bulunan ailelerden Polis memuru Vedat Kaya’nın annesi Emine Kaya ve Babası Şeyhmus Kaya ise deprem gören ailelerin ziyaretin geldiklerini ifade etti. Kaya, “Allah Elazığ Valisinde, Diyarbakır Valisinden, Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanından razı olsun. Zaten ben buraya gelmeseydim patlayacaktım. Ben bu hali görünce kendi oğlumu unutmuşum. Elazığ daima yanımızdaydı, Malatya daima yanımızdaydı. Bize ne görev verseler hazırız ve canımızla, kanımızla onların yanındayız” şeklinde konuştu.

Ailelere Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldıran’ın eşi Berivan Kaldırım ve Elazığ Ak Parti Milletvekili Sermin Balık eşlik ederken, aileler ziyaretten sonra çadır kentte ördükleri atkı ve bereli vatandaşlara verecek.

