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"Diyarbakır anneleri" Elazığ'da çadır kenti ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 18:20 | Son Güncelleme

"Diyarbakır anneleri" Elazığ'da çadır kenti ziyaret etti

ELAZIĞ (AA) - Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetini sürdüren Diyarbakır anneleri, Elazığ'da depremzedelerin kaldığı çadır kenti ziyaret etti.

Diyarbakır anneleri, Bahçelievler Mahallesi'nde AFAD ve Türk Kızılay'ı tarafından depremzedeler için kurulan çadır kente ziyarette bulunarak, depremden etkilenenlere Diyarbakır'da evlat nöbetindeyken ördükleri atkı, bere ve eldivenleri verdi.

Depremzede Suat Yıldırım, "Allah bir daha öyle bir şey yaşatmasın. Hayat zor. Devletimiz sağ olsun elinden gelen imkanları bize sunuyor. Diyarbakır anneleri de bizi ziyaret etti, Allah onlardan razı olsun. Bütün Türkiye Elazığ için bir oldu. Hangi ilimiz olsaydı aynı şey olurdu. Şu an birlik ve beraberlik zamanı.'' diye konuştu.

Çocuklardan Kardelen Aktaş da Diyarbakır annelerine teşekkür etti.

Diyarbakır annelerinden Nazlı Sancar da 148 gündür evlatları için Diyarbakır'da nöbet tuttuklarını söyledi.

Sancar, "Acımızı unuttuk, çok üzüldük. Bere, atkı ve eldiven ördük. Çadırlarda çocuklara dağıttık.'' dedi.

Mevlüde Üçdağ da Türkiye'de kimsenin üşümemesini istediklerini belirterek, depremzedelerin dertlerine ve acılarına ortak olmaya geldiklerini dile getirdi.

Annelere, AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık ve Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ın eşi Berihan Kaldırım da eşlik etti.

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