Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 628'inci gününde devam ediyor.

Kızı Songül'e kavuşma ümidiyle eylemini sürdüren anne Fatma Akkuş, HDP'nin 6 yıl önce kızını dağa kaçırdığını söyledi.

Kızını beklediğini ve onu almadan HDP önünden ayrılmayacağını ifade eden Akkuş, "HDP'den çocuklarımızı istiyoruz. HDP aracı olmasa bu çocuklar nasıl PKK'ya gidecek? Onlar aracı olmasa bu çocuklar gidemez. Bu çocuklarımızın üzerinden ellerini çeksinler artık. Çocuklarımızı istiyoruz." dedi.

"HDP'nin önündeyiz. HDP'den çocuğumuzu istiyoruz. Bütün çocuklar HDP aracılığı ile gönderildi. Çocuklarımızı almadan gitmiyoruz." diyen Akkuş, kızına güvenlik güçlerine teslim olması için çağrıda bulundu.

Akkuş, "Sadece kızıma değil tüm çocuklara sesleniyorum. Teslim olun devletimize. Yeter artık, biz evde oturamıyoruz. Ne olur artık dönün. Bu analar, babalar ağlamasın." diye konuştu.