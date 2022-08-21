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Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

21.08.2022 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anne Hatun Yüceyurt: - "Oğlumu özledim. Oğlum devletimize teslim ol. Sen gelene kadar buradan bir yere gitmeyeceğim" - Baba Abdullah Demir: - "Evladımın peşini 7 senedir hiç bırakmadım, ölünceye kadar da bırakmayacağım"

DİYARBAKIR (AA) - Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1084'üncü gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Hatun Yüceyurt, çocuğuna kavuşana kadar oturma eylemini sürdürmekte kararlı olduğunu söyledi.

Evladına kavuşmak istediğini belirten Yüceyurt, "Oğlumu özledim. Oğlumu HDP ve PKK'dan istiyorum. Kararlıyım. Oğlum devletimize teslim ol. Sen gelene kadar buradan bir yere gitmeyeceğim." dedi.

Oğlu Fatih için eylem yapan baba Abdullah Demir de çocuklarına kavuşuncaya kadar evlat nöbetine devam edeceklerini ifade etti.

Oğluna duyduğu özlemi dile getiren Demir, şunları söyledi:

"Evlatlarımızı alana kadar burayı terk etmiyoruz. Evladımın peşini 7 senedir hiç bırakmadım, ölünceye kadar da bırakmayacağım. Evlatlarımızı istiyoruz. Oğlum kaç gel Türk adaletine teslim ol. Hasretle seni bekliyoruz."

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