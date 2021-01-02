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Diyarbakır anneleri kısıtlamaya rağmen eylemlerini sürdürüyor

02.01.2021 15:06 | Son Güncelleme:
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HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aileler, 488’inci gününde İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle eylemlerini bu süre zarfında HDP önünde değil, kaldıkları otelde sürdürüyor.Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ve Diyarbakır’da 488 gündür evlat nöbetine devam eden aileler, eylemlerine sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kaldıkları otelde devam etti.

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aileler, 488’inci gününde İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle eylemlerini bu süre zarfında HDP önünde değil, kaldıkları otelde sürdürüyor.
Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ve Diyarbakır’da 488 gündür evlat nöbetine devam eden aileler, eylemlerine sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kaldıkları otelde devam etti. Van Gürpınar’dan gelen Yusuf Erdinç, İstanbul’da 2015 yılında hukuk bölümü öğrencisiyken iddiaya göre, kandırılarak dağa götürülen oğlu Mikail Erdinç için evlat nöbetinin 488’inci günde de oturma eylemine devam ediyor. 6 senedir oğlunun kayıp olduğunu, 6 senedir oğlunu aradığını ve hala da bulamadığını söyleyen baba Yusuf Erdinç, oğlunun sesini bile duymadığını belirtti. Oğlunun HDP dışında kimsenin götürmediğini aktaran baba Erdinç, “Ben buraya geldim, oğlumu HDP’den istiyorum. Çünkü onlardan başka kimse bu şerefsizliği yapamaz. Allah’tan korkmayan her şeyi yapar. Bu işi HDP’den başka kimse yapmamıştır. Oğlumu getirip bana versinler ben, bir dakika bile burada kalmayacağım. HDP milletvekilleri çocukları orada var mıdır? Yok. Çocuklarını Avrupa’ya gönderip okutuyorlar, bizim çocuklarımızı da dağa çıkartmışlar” dedi.

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