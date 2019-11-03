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Diyarbakır anneleri Mehmetçik için atkı ördü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2019 11:21 | Son Güncelleme

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak HDP İl Başkanlığı binası önünde 3 Eylül'de oturma eylemi başlatan Diyarbakır anneleri, Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçik için atkı ördü - Halime Şehitoğlu: -"Onlar üşümesin diye örüyoruz, onlar üşürse biz de üşürüz" - Songül Altıntaş: - "Mehmetçiğe gönülden atkı örüyoruz. Her zaman Mehmetçiğin yanındayız"

DİYARBAKIR (AA) - Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak HDP İl Başkanlığı binası önünde 3 Eylül'de oturma eylemi başlatan Diyarbakır anneleri Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçik için atkı ördü.

Diyarbakır anneleri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı 9 Ekim'de başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak için ördüğü atkıları burada görev alan askerlere gönderecek.

İstanbul'dan 4 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Mehmet için Diyarbakır'a gelerek oturma eylemine katılan anne İmmihan Nilifırka, Mehmetçik için atkı ve bere örmeye başladıklarını belirterek, "Allah Mehmetçik'i korusun, Allah onları başımızdan eksik etmesin. Onlara katkımız olsun, Mehmetçik üşümesin diye atkı örüyoruz." diye konuştu.

-"Her zaman Mehmetçiğin yanındayız"

Vatani görevi için usta birliğine giderken 2 Ekim 2015'te Tunceli'nin Pülümür ilçesinde teröristlerce kaçırılan oğlu Müslüm için eylem yapan Songül Altıntaş ise harekata katılan askere destek olmak istediklerini söyledi.
Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçik'e ve Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan için atkı örmeye başladıklarını, Mehmetçiğin vatanı için mücadele ettiğini vurgulayan Altıntaş, "Onların üşümemesi için atkı örüyoruz. Yaptığımız ürünleri bir haftada tamamlarız. Mehmetçiğe gönülden atkı örüyoruz. Her zaman Mehmetçiğin yanındayız." dedi.

Erzurum'dan gelen Halime Şehitoğlu ise "Mehmetçiğin Rabbim yar ve yardımcıları olsun. Onlar var ise biz de varız, onlar yoksa biz de yokuz. Allah onları her türlü kötülükten korusun. Onlar üşümesin diye örüyoruz, onlar üşürse biz de üşürüz." ifadelerini kullandı.

Daha sonra oturma eylemi yapan anneler, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe asker selamı ile destek verdi.

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anneler Bere ve atkı destek Diyarbakır HDP İl Binası mehmetçik

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