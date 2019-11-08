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Diyarbakır anneleri ördükleri boyunlukları Barış Pınarı'na katılan Mehmetçiğe gönderdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 15:30 | Son Güncelleme

Anne Songül Altıntaş: - "Mehmetçiğimiz güle güle taksın. İnşallah sağ selim evlerine dönerler, ailelerine kavuşurlar, bizim de evlatlarımızı alıp, getirirler"

DİYARBAKIR (AA) - Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, ördükleri boyunlukları Mehmetçiğe gönderdi.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, partinin il binası önünde 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi sürüyor.

Evlatlarının fotoğrafı ile parti binası önünde bekleyişi sürdüren anneler, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere destek için ördükleri boyunlukları tamamladı.

- "Mehmetçiğimiz güle güle taksın"

El emeği göz nuru ile ördükleri boyunlukları, Mehmetçiğe ulaştırılması için PTT şubesine teslim eden annelerden Songül Altıntaş, oğlu Müslüm Altıntaş'a kavuşmak için eyleme katıldığını söyledi.

"Mehmetçiğimiz güle güle, huzurlu günlerde taksın. İnşallah sağ selim evlerine dönerler, ailelerine kavuşurlar, bizim de evlatlarımızı alıp, getirirler." diyen Altıntaş, boyunlukları Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığına gönderdiklerini belirtti.

Altıntaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için de atkı ördüklerini, tamamladıklarında kendisine göndereceklerini aktardı.

Oğlu Ramazan Üçdağ için oturma eylemi yapan anne Mevlüde Üçdağ da "Hayırlı uğurlu olsun, iyi günlerde kullansınlar. Allah onları annelerine kavuştursun. Sağ selim evlerine dönsünler. Bizim evlatlarımıza da çağrıda bulunsunlar, 'Anneleriz HDP il binasının önünde sizi bekliyor.' desinler. Güvenlik güçlerimize teslim olun, silahlarınızı atın. Annelerinize, yuvalarınıza dönün." ifadelerini kullandı.

- MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye atkı

Diyarbakır annelerinin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için ördüğü atkıyı, MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp teslim aldı.

Annelere, Bahçeli'nin selamını ileten Kayaalp, atkıyı anneler adına Bahçeli'ye ulaştıracaklarını belirtti.

Kayaalp, "MHP adına hepinize çok teşekkür ediyorum. Hediyenizi inşallah bizzat götürüp, Genel Başkanımıza teslim edeceğiz. Sayın Genel Başkan hediyeniz için çok teşekkür ediyor. Desteğimiz sizinle, sonuna kadar yanınızdayız." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
çocuk kaçırma HDP PKK

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