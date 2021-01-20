Diyarbakır annelerinden çocuklarına "Teslim ol" çağrısı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 506'ncı gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafı ile bekleyişini sürdüren annelerden İmmihan Nilifırka, 6 yıldır evladından haber alamadığını söyledi.

Evlatlarını HDP'den istediklerini dile getiren Nilifırka, "Kar, kış, yaz, çamur, pandemi demeden eylemimizi sürdürüyoruz. Tek bir çocuk dağda kalmayana kadar eylemimizi sürdüreceğiz." dedi.

Nilifırka, "HDP binlerce fakir fukaranın çocuğunu dağa götürdü. Dağda aç, susuz, perişan bir haldeler. HDP Kandil'den emir alarak yapıyor. Öğrencileri kandırıyor, topluyor bu binaya getiriyorlar. Buradan Kandil'e götürüyorlar." şeklinde konuştu.

Oğlunun kokusuna hasret kaldığını dile getiren Nilifırka, şöyle konuştu:

"Oğlumun yüzünü unuttum. Gecemiz gündüzümüz yok. Hep aklımızda. Öldü mü, onu da bilmiyoruz. Allah gençlerimizin hakkını bırakmasın onlara. HDP hem evladımızı elimizden alıyor hem de bir aileyi yok ediyor. Perişanız. 6 senedir yaşayan bir ölüyüz."