HABER

Diyarbakır annelerinden şehitliğe ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 12:37 | Son Güncelleme

Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, Yenişehir ilçesindeki ziyaret ettikleri şehit kabirlerine karanfil bırakıp dua etti - Anne Hatice Levent: -"Bizim için canlarını feda ettiler, şehitlerimize dualarımız az bile"

DİYARBAKIR (AA) - Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, şehitliği ziyaret etti.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, partinin il binası önünde 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi sürüyor.

Merkez Yenişehir ilçesindeki kara şehitliğine ziyarette bulunan aileler adına, Emine ve Şeyhmus Kaya çifti, buradaki anıta üzerinde "Diyarbakır anneleri ve babaları" yazılı çelenk sundu. Duygulu anlar yaşayan şehit kabirlerine karanfil bırakan aileler, terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.

-"Kalbimizde var olacaklar"

Oğlu Muhammed için oturma eylemine devam eden anne Ayşegül Biçer, yüreklerinin yandığını belirtti.

Şehitlik ziyaretinde duygulandıklarını dile getiren Biçer, şunları kaydetti:

"Vatanı uğruna şehit düşmüşler. Biz onları görmüyoruz ama onlar bizi görüyor. Kalbimizde var olacaklar, başımızın tacılar. Her zaman için onların yeri başımızın üstündedir. Onların mezarı başında Yasin okumak istedik. Şehit annelerin acılarını paylaşmak istedik. Biz de evlat acısı çekiyoruz."

- "Şehitlerimizin yolundayız"

Anne Hatice Levent de kızı Fadime için eyleme katıldığını aktararak şehitlere dua etmek için geldiklerini söyledi.

Şehitlerin, terör örgütünün hain saldırıları dolayısıyla hayatlarını vatana feda ettiklerini anımsatan Levent, "Şehitlerimize dualarımız az bile. Bu bayrak ve vatan için şehitlerimizin yolundayız. Fadimem ne olur onların içinden çık, böyle şehit ol. Onların içinden kurtul. Fadimem sen nasıl kandın? Bu şehitler bizim için şehit oldular." şeklinde konuştu.

-"Kendilerine duacıyız"

Diyarbakır'da 4 yıl önce 15 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Özkan için oturma eylemini sürdüren baba Süleyman Aydın ise eyleme katılan tüm ailelerin tek amacının çocuklarına kavuşmak olduğunu vurgulayarak, "Şehitlerimizi ziyaret ettik. Vatanın bölünmez bütünlüğünü herkes görsün. Binlerce şehidimiz var. Bunlar hepsi vatanın bölünmez bütünlüğü için şehit olmuşlar. Kendilerine duacıyız." ifadelerini kullandı.

Ziyaretin ardından aileler, Şehitlik Anıtı önünde, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe asker selamı ile destek verdi.

PARTNERİlişkideki bağlanma stilinizi biliyor musunuz?İlişkideki bağlanma stilinizi biliyor musunuz?
Eşinin 15 yerinden bıçakladığı kadın o anları anlattı, sanık 'dinlerken acı çektim' dediEşinin 15 yerinden bıçakladığı kadın o anları anlattı, sanık 'dinlerken acı çektim' dedi
Şansın böylesi... Şans oyununda kazanıp yolda kaybetti, karakolda teslim aldıŞansın böylesi... Şans oyununda kazanıp yolda kaybetti, karakolda teslim aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
anneler Diyarbakır şehitlik anıtı

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan net mesaj: Bedelini yarın çok ağır ödersiniz

Erdoğan'dan net mesaj: Bedelini yarın çok ağır ödersiniz

ABD medyası: Hiçbir lider, Erdoğan kadar istediğini elde edemedi

ABD medyası: Hiçbir lider, Erdoğan kadar istediğini elde edemedi

Dinlenme tesislerinde... 'Lavabo ihtiyacımı...'

Dinlenme tesislerinde... 'Lavabo ihtiyacımı...'

Bikinili fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı

Bikinili fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı

ABD'li Senatör Lindsey Graham'dan flaş Ermeni tasarısı kararı

ABD'li Senatör Lindsey Graham'dan flaş Ermeni tasarısı kararı

Didem Arslan Yılmaz'ın zor anları: Duyuyor musun beni gir araya!

Didem Arslan Yılmaz'ın zor anları: Duyuyor musun beni gir araya!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

Bu uyarıya dikkat! Önünde 'L' harfini görmeden ödeme yapmayın

Bu uyarıya dikkat! Önünde 'L' harfini görmeden ödeme yapmayın

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: MSB'den Rusya ile ortak devriye açıklaması

Bakanlık açıkladı! Rusya ile devriye açıklaması

MSB duyurdu: Edremit Körfezi’nde 51 düzensiz göçmen kurtarıldı

MSB duyurdu! Böyle kurtarıldılar

İstanbul'da ölü bulunan eski İngiliz subayıyla ilgili yeni gelişme!

İstanbul'da ölü bulunmuştu! Flaş gelişme

Ölü bulunan İngiliz istihbaratçının evinin önündeki Suriyeli mendilci kayıplara karıştı

Bir yıl boyunca evinin öündeydi! Sırra kadem bastı

Kıran-6 operasyonunda PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Kıran-6 operasyonunda PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Son dakika: Bakan Mehmet Nuri Ersoy açıkladı! Müzekart'ın kapsamı genişliyor

Bakan Ersoy'dan Müzekart açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.