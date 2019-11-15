Diyarbakır annelerinden uluslararası camiaya çağrı

Diyarbakır'da 17 yaşında dağa kaçırılan oğlu için oturma eylemine katılan Ayşegül Biçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun Suriye'de terör örgütü YPG'nin elinde olduğunu öğrendiklerini aktardı.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla HDP il binası önünde bekleyişini sürdüren aileler, özlem duydukları evlatlarına kavuşmak için Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'nın terör örgütlerinden desteğini çekmesini istedi.

Anne Hacire Akar'ın, dağa kaçırılan oğlu Mehmet Akar için 22 Ağustos'ta HDP il binası önünde başlattığı oturma eyleminin sonuç vermesi ve kararlı mücadelesiyle 24 Ağustos'ta oğluna kavuşması, benzer acıyı yaşayan, yüreği evladına duyduğu özlemle yanan diğer ailelere de örnek oldu.

DİYARBAKIR (AA) - HASAN NAMLI - Çocuklarının HDP aracılığıyla kandırılarak terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG saflarına katıldığını iddia eden bazı aileler, uluslararası camiaya destek çağrısında bulundu.

"PKK, YPG, YPJ gibi terör örgütleri hepsi birdir. Hiçbirinin Kürtlükle alakası yoktur. Ben de Kürt'üm ama terör örgütlerini desteklemiyorum, aksine lanetliyorum." ifadelerini kullanan Biçer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Amerika Başkanı diyor ki 'PKK, Kürt'tür.' Bastıra bastıra söylüyorum, Kürt değildir. Ben de Kürt'üm öyle bir şey yok. Terörü lanetliyor, kesinlikle desteklemiyoruz. Çocuklarımız oraya özgürlükleri alınarak götürüldü. Gelecekleri çalındı. Okul okuması, kalemle, defterle uğraşması gereken yerde şu anda çocuklarımız Suriye'de bombalarla, silahlarla... Biz bunu kabul etmiyoruz."

Oğlunun Türkiye'de vatani görevini yapmasını beklerken kandırılarak Suriye'ye götürüldüğünü anlatan Biçer, "Amerika, Kürtler üzerinden oyun oynuyor. Bizim üzerimizden oyun oynamasınlar. Buradan başkanlarına ve kendi halkına çağrımdır, evlatlarımızı geri getirsinler. Evlatlarımızı istiyoruz." diye konuştu.

- "Amerika resmen bunlara destek veriyor"

Diyarbakır'da 15 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Özkan için eyleme katılan Süleyman Aydın, oğluna kavuşuncaya kadar oturma eylemini sürdüreceğini belirtti.