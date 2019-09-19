Diyarbakır annelerine, 20 şehirden 117 STK destek verdi

İSTANBUL (AA) - STK Türkiye Aile Platformu (TÜRAP), çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan annelere 20 şehirden 117 sivil toplum kuruluşunun destek verdiğini duyurdu.

TÜRAP'tan yapılan açıklamada, aralarında Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), İslam Dünyası STK'leri Birliği (İDSB), Bilim ve İnsan Vakfı, Türkiye Gençlik Vakfı ve İnsani Değerler Platformu'nun da yer aldığı 20 şehirden 117 STK'nin Diyarbakır annelerine destek verdiği bildirildi.

Ortak açıklamada, Türkiye'de yıllardır devam eden terör sorununun, cesur ve kararlı annelerin attığı adımla farklı bir düzleme taşındığı belirtilerek, toplumsal barışı, huzuru ve güvenliği dinamitleyen terör örgütü PKK ve iş birlikçilerinin kirli düzenlerine çekmek istediği çocukların ailelerinin, bu yapının karşısında canları pahasına kahramanca durduğu vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aileler oturuyor çünkü biliyorlar ki, okula gitmesi gereken çocuklar karanlık bir geleceğe doğru yol alıyor. Bu evlatlar, terör örgütü tarafından istismar ve şiddete uğrayacak, direndiğinde infaz edilecek. Henüz çocukluktan çıkmamışken veya gençliğinin en güzel günlerinde eline silah almaya zorlanarak bir ölüm makinesine dönüştürülmeye çalışılacak. Ailesinden, sevdiklerinden, yuvasından, okulundan ve değerlerinden koparılacak.