Diyarbakır annelerine 81 ilden destek

Sivil toplum kuruluşları adına ortak basın açıklamasını okuyan üniversite öğrencisi Nisa Nur Çavuşoğlu, sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri olarak, annelerin Diyarbakır'da başlattığı onurlu direnişlerine destek olmak üzere 81 ilde eş zamanlı olarak toplandıklarını hatırlattı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'daki kadın sivil toplum örgütleri ve sivil toplum örgütlerinin kadın temsilcileri, evlatlarını terör örgütünün elinden kurtarabilmek için oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine, Saraçhane Parkı'nda bir araya gelerek destek verdi.

Tarihin Diyarbakır'daki anneleri ve teröre meydan okuyan direnişleri saygı ile yazacağını ifade eden Çavuşoğlu, "Bulundukları şehirlerde siyasi ve toplumsal yalnızlaştırılma dahil her şeyi göze alıp evlatlarının dönmesini isteyen anneler, başka canlar yanmasın diye çıktıkları yolda inşallah zafere ulaşacaklardır." dedi.

Günlerdir yaşanan evlat nöbetlerinde tarifi imkansız acılara şahit olunduğunu dile getiren Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"(Evladımın ölüsüne bile razıyım) diyen annelerin masum ve insani direnişinin yanında olmak, hepimizin boynunun borcudur. Bizler, Edirne'den Kars'a, tek yürek olmuş kadınlar ve anneler olarak 'Anne acısının etiketi olmaz.' diyor, yerel, ulusal ve uluslararası kamuoyunu Diyarbakır'daki annelerin yanında olmaya davet ediyoruz.

Ülkemizin geleceğine, refahına, birlik ve beraberliğine zarar vermeye çalışan terör örgütlerine ve siyasi uzantılarına karşı yıllardır topyekün mücadele içerisindeyiz. Vatan uğruna verdiğimiz şehitlerin kanı, evlatlarımız için döktüğümüz gözyaşı hala kurumadı. Bu mücadelemize bir mihenk taşını da dağa kaçırılan evladını geri almak için 'teröre yeter' diyen Hacire annemiz ekledi. Gördük ki yanan bir anne yüreği tüm acılara, göz yaşına ve gencecik fidanların ölümüne son verebilir.”