Diyarbakır annelerine destek ziyareti

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde, 3 Eylül'de başlattıkları oturma eylemine destek ziyaretleri devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, partinin il binası önünde 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi sürüyor.

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Gaziantep Şubesi üyeleri, Yedi Başak Derneği ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri çocukları için oturma eylemi yapan annelere destek ziyaretinde bulundu.

ASKON Gaziantep Şube Başkanı Alper Tunga Çiftçi, 51 gündür evlatlarını isteyen annelere destek olmak için geldiklerini belirtti.

ASKON olarak daha önce suça bulaşmamış, kandırılmış olanlara "geri dönün" çağrısı yaptıklarını kaydeden Çiftçi, geri döndüklerinde onlara istihdam ve eğitimlerini tamamlama noktasında, gerekli desteği vereceklerini belirttiklerini anımsattı.

Çiftçi, şunları söyledi:

"Açıklamamızı bir kez daha yeniliyoruz. Bir an önce evlerine dönmelerini, annelerimizin, babalarımızın acılarının dinmesini temenni ediyoruz. Bunlar emperyalist güçlerin uzantılarıdır. Ülkemizin üzerinde oynadıkları oyuna Allah fırsat vermeyecektir. Evlatları kandırılmış anneler 51 gündür buradalar, evlerine gitmiyorlar. Yarın bunun soğuğu, kışı var. Bu insanlar daha çok mağdur olacaklar. Bu acıların bir an önce bitmesini istiyoruz. Evlatlarımızın, kardeşlerimizin yuvalarına dönmelerini temenni ediyoruz."