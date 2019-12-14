Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri sürüyor

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde yaptıkları oturma eylemine destek ziyaretleri devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ve 3 Eylül'de oturma eylemi başlatan aileleri Yedi Renk Tek Yürek Platformu Kadın Kolları Başkanı Asuman Sula Durmuşoğlu, beraberinde platforma bağlı Elazığ, Sivas, Yozgat, Malatya, Trabzon, Rize, Kayseri, Antalya ve Diyarbakır'dan kadın kolları başkanlarının yer aldığı heyetle ziyaret ederek desteklerini iletti.

Durmuşoğlu, yaptığı açıklamada, kadın kolları olarak anneleri ziyarete geldiklerini belirtti.

Ziyarette her bölgeden birer kadın federasyon başkanının yer aldığını ifade eden Durmuşoğlu, "Diyarbakır annelerimizin çığlığını duyduk ve onlarla aynı yüreği, sıkıntıyı, üzüntüyü yaşadığımızı hissettirmek için geldik. Uzaktan da bunları yaşıyoruz ama gelip bizim onlara destek olduğumuzu bilmelerini istedik. Biz Türkiye olarak, Türkiye kadınları olarak buradayız." dedi.