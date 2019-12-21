Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri sürüyor

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemine destek ziyaretleri devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ve 3 Eylül'de oturma eylemi başlatan aileleri, Hak-İş Adana İl Başkanı Abdurrahman Yücel, Hizmet-İş Sendikası Diyarbakır İl Başkanı Ercan Kahraman ile sendikanın bazı kadın üyelerinden oluşan grup ziyaret ederek, desteklerini iletti.

Eylemdeki anne ve babalara karanfil veren ziyaretçiler, ailelerin yaşadığı sıkıntıyı dinledi.

- "Artık uyanmamız lazım"

Hak-İş Adana İl Başkanı Yücel, yaptığı açıklamada, Diyarbakır annelerinin kutlu mücadelesini tebrik etmek ve onlara sabır dilemek için geldiklerini söyledi.

Dünyanın gözü önünde 14-15 yaşındaki çocukların kaçırıldığını dile getiren Yücel, "Artık uyanmamız lazım. Annelerin başlattığı bu mücadelenin operasyonlardan daha güçlü ve daha etkili olduğuna inanıyorum. İnşallah başarılı olacaklar. Bir an önce evlatlarına kavuşmalarını temenni ediyorum. İnşallah bundan sonra Türkiye'de hiçbir anne ve babanın yüreği parçalanmaz, gözyaşları son bulur." ifadelerini kullandı.

Yücel, Diyarbakır annelerine verilen desteğin önemine işaret ederek, "Burayı ziyaret etmek için kuyruğa girmemiz gerekir. Bütün sivil toplum kuruluşlarının bu işe duyarlı olması ve bütün annelerin burayı ziyaret etmesi çağrısında bulunuyorum." şeklinde konuştu.

