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"Diyarbakır anneleri"ne destek ziyaretleri sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 14:27 | Son Güncelleme

"Diyarbakır anneleri"ne destek ziyaretleri sürüyor

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemine destek ziyaretleri devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafı ile bekleyişlerini sürdüren aileleri, İstanbul Ticaret Odası Meclis üyesi bir grup eşleriyle ziyaret etti.

Meclis üyesi Bekir Taner Ateş, meclis üyesi arkadaşlarıyla annelerin yanında olduklarını göstermek için geldiklerini söyledi.

Annelerin eyleminin şimdiye kadar yapılan tüm eylemlerden daha kıymetli olduğunu belirten Ateş, eylemin neticeye ulaşacağına inandıklarını dile getirdi.

Annelerin sayısının çoğalmasını istediklerini ifade eden Ateş, şöyle konuştu:

"Bunlar inatla burada durduğu müddetçe bu terör belası bu memleketin başından defolup gidecektir. Bugün artık hiç kimsenin kandırarak, başka yerlere çekerek bu terörü devam ettirmesi için hiçbir sebep yoktur. Bu memleketin her tarafında herkes birinci sınıf vatandaş olmuştur. Son 20 yıldaki gelişmelerin hepsi bu memleketteki sınıf farklılığını ortadan kaldırmıştır. Annelerimizin hepsini kutluyoruz. Yaptıkları bu eylem çok onurlu bir duruştur."

Rabia Aksoy da bir anne olarak ağlayan annelerin acılarına ortak ve onlara destek olmaya geldiklerini belirtti.

Aksoy, "Buradaki durum çok acı. Her ailenin en az 5-8 yıldır çocukları yok. 13-14 yaşında kaçırılmış evlatlar var. Anneleri yürekten destekliyor ve onlar için dua ediyorum." dedi.

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Diyarbakır HDP binası önünde oturma eylemi ziyaret

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