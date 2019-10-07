Diyarbakır annelerine Edirne'den destek

EDİRNE (AA) - Vatan Partisi Edirne İl Başkanlığı, Diyarbakır'da evlatlarını kurtarabilmek için nöbet tutan annelere destek amacıyla imza kampanyası başlattı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak 3 Eylül'de partinin il başkanlığı önüne gelen Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemi sürüyor.

Saraçlar Caddesi PTT Başmüdürlüğü önünde bir araya gelen Vatan Partisi üyesi grup, "Anaların yanında, HDP ve PKK'nın karşısındayız" pankartı açtı.

Vatan Partisi İl Başkanı Hasan Ateş, yaptığı açıklamada, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelerin yanında olduklarını söyledi.

Diyarbakır'da devam eden oturma eyleminde annelerin teröre meydan okuduğunu belirten Ateş, şunları kaydetti:

"Mehmetçik'imize kurşun sıkan, vatandaşlarımıza bombalı tuzaklar kuran, ormanlarımızı yakan, terör örgütü PKK ve siyasi uzantısı HDP tarafından kaçırılan evlatları için feryat eden analarımıza sahip çıkıyoruz. Evlatlarını terör örgütü PKK'nın elinden kurtarmak üzere annelerimizin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattıkları oturma eylemi devam ediyor. Hacire Anne bir çoban ateşi yaktı, diğer bağrı yanık analara cesaret verdi ve umut oldu.