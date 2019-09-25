Diyarbakır annelerine kadın desteği

SİVAS (AA) - Diyarbakır'da evlatlarını kurtarabilmek için nöbet tutan annelere destek amacıyla Sivas, Nevşehir, Kırıkkale, Niğde, Kayseri, Kırşehir ve Yozgat'ta kadın sivil toplum kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri, ortak basın açıklaması yaptı. Sivas Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri adına basın açıklamasını okuyan Kübra Yaraş, tarihin, Diyarbakır annelerini ve teröre meydan okuyan direnişlerini saygıyla yazacağını söyledi. Günlerdir yaşanan evlat nöbetlerinde tarifi imkansız acılara şahit olunduğunu belirten Yaraş, "Evladımın ölüsüne bile razıyım' diyen annelerin masum ve insani direnişinin yanında olmak, hepimizin boynun borcudur. Bizler Edirne'den Kars'a tek yürek olmuş kadınlar ve anneler olarak anne acısının etiketi olmaz diyor, yerel, ulusal ve uluslararası kamuoyunu Diyarbakır'daki annelerin yanında olmaya davet ediyoruz." dedi. Açıklamaya, çeşitli sivil toplum örgütlerinin kadın temsilcileri destek verdi. - Nevşehir

Nevşehir'de Gülbahçe Parkı'nda toplanan kadınlar adına açıklama yapan Mine Sayın, sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri olarak, annelerin Diyarbakır'da başlattığı direnişe destek için bir araya geldiklerini belirtti. Annelerin sürdürdüğü nöbetin teröre en büyük darbeyi vuracağına inandıklarını ifade eden Sayın, "Diyarbakır'da toplanan annelerin günlerdir ve hatta yıllardır süren mücadelesinde, kadınlar olarak tek yürek ve tek dua olduk. Biz de bugün Nevşehir'deki kadın sivil toplum temsilcileri olarak, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelerin yanında bedenen olamasak da onların ‘ne pahasına olursa olsun’ diyerek teröre karşı gösterdikleri kararlı duruşlarının yanındayız." dedi. Konuşması, zaman zaman "Anneler direniyor", "Terörü anneler bitirecek" sloganları ile kesilen Sayın, günlerdir süren evlat nöbetinde tarifi imkansız acılara şahitlik edildiğini söyledi. - Kırıkkale Kırıkkale Hüseyin Kahya Parkı'nda sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri adına basın açıklamasını okuyan Elif Kutluca, annelerin Diyarbakır'da başlattığı onurlu direnişlerine destek olmak üzere 81 ilde eş zamanlı toplandıklarını söyledi.

Bu direnişin teröre en büyük darbeyi vuracak iradeyi ortaya koyduğuna yürekten inandıklarını ifade eden Kutluca, "Tarih, Diyarbakır anneleri ve teröre meydan okuyan direnişlerini saygı ile yazacaktır. Bulundukları şehirlerde siyasi ve toplumsal yalnızlaştırılma dahil her şeyi göze alıp evlatlarının dönmesini isteyen anneler, başka canlar yanmasın diye çıktıkları yolda inşallah zafere ulaşacaklardır." diye konuştu. Grup, açıklamanın ardından dağıldı. - Niğde Niğde'de Ömer Halisdemir Meydanı'nda bir araya gelen kadınlar adına basın açıklamasını okuyan Emine Atıcı, tarihin Diyarbakır'daki anneleri ve teröre meydan okuyan direnişi, saygıyla yazacağını söyledi. Bulundukları şehirde siyasi ve toplumsal yalnızlaştırılma dahil her şeyi göze alıp evlatlarının dönmesini isteyen annelerin "başka canlar yanmasın" diye çıktıkları yolda zafere ulaşacağına inandıklarına dikkati çeken Atıcı, "Bu duruş ve cesaret, terör örgütünün ağına düşmüş her evlada ve annesine umut oldu. 3 Eylül'den bu yana tam 23 gündür Diyarbakır'da yeni annelerin katılımıyla büyüyen bu sessiz çığlık, dünya üzerindeki terörün tümüne 'dur' diye haykıran güçlü bir sese dönüştü." dedi.

Öte yandan Vatan Partisi Niğde İl temsilciliği HDP'nin kapatılması için imza topladı. - Kayseri Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen şehit yakınları, asker anneleri ve sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri, Diyarbakır'da evlatlarını kurtarabilmek için nöbet tutan annelere destek verdi. "Anneler destan yazıyor", "Çocuklarımızı istiyoruz", "Annelerin ortak çığlığı", "Diyabakır'daki annelerin yanındayız", "Terörü lanetliyoruz", "Terörü anneler bitirecek", "Annelerin acılarına duyarsız kalmayın", "Türkiye annelerin yanında" yazılı pankart taşıyan kadınlar, "Kahrolsun PKK" sloganı atarak teröre tepki gösterdi. Terör örgütünün İstanbul Beşiktaş'ta gerçekleştirdiği bombalı saldırıda şehit olan polis memuru Yasin İke'nin kardeşi Keziban İke Eser, grup adına açıklama yaptı. Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelerin, "ne pahasına olursa olsun" diyerek teröre karşı gösterdikleri kararlı duruşlarının yanında olduklarını belirten Eser, "Annelerin başlattığı bu hareket karşısında karanlık yapıların yıkılacağına inanıyoruz. Annelerimizin bir an önce evlatlarına kavuşmalarını diliyor ve evlat nöbetindeki annelerle birlikte 'teröre son' diyoruz." ifadelerini kullandı.

- Kırşehir Kırşehir'de Cacabey Meydanı'nda yapılan etkinliğe Hak-İş, Kadın ve Demokrasi Derneği, Memur-Sen Kadın Temsilcileri ve çok sayıda kadın katıldı. Grup adına açıklama yapan Eğitim-Bir-Sen Kadın Komisyonu Başkanı Ceylan Okatan, Diyarbakır'daki annelere destek olduklarını, bunu göstermek için bir araya geldiklerini söyledi. Terör örgütlerine tepki gösteren Okatan, eli kanlı terör örgütlerinin yaptığı her türlü hamlelere rağmen evlatlarını kurtarmaya çalışan annelerin yanında olacaklarını ifade etti. Annelerin teröre karşı gösterdikleri kararlı duruşlarına destek verdiklerini vurgulayan Okatan, "Bu direnişin teröre en büyük darbeyi vuracak iradeyi ortaya koyduğuna yürekten inanıyoruz. Tarih, Diyarbakır’daki anneleri ve teröre meydan okuyan direnişlerini saygı ile yazacaktır." dedi. - Yozgat Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda basın açıklaması yapan Hizmet-İş Sendikası Kadın Komitesi Başkanı Arzu Yönel, Diyarbakır'daki annelere destek olmak amacıyla kentteki sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcilerinin bir araya geldiğini söyledi.

Yönel, tarihin Diyarbakır'daki anneleri ve teröre meydan okuyan direnişlerini saygı ile yazacağını belirterek, "Bulundukları şehirlerde, siyasi ve toplumsal yalnızlaştırılma dahil her şeyi göze alıp evlatlarının dönmesini isteyen anneler, başka canlar yanmasın diye çıktıkları yolda inşallah zafere ulaşacaklardır. Günlerdir yaşanan evlat nöbetlerinde, tarifi imkansız acılara şahit oluyoruz. 'Evladımın ölüsüne bile razıyım' diyen annelerin masum ve insani direnişinin yanında olmak, hepimizin boynunun borcudur." diye konuştu.

Diyarbakır annelerine kadın desteği

- Sivas, Nevşehir, Kırıkkale, Niğde, Kayseri, Kırşehir ve Yozgat'ta kadın sivil toplum kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri, Diyarbakırlı annelere destek açıklaması yaptı

Diyarbakır annelerine kadın desteği

Diyarbakır annelerine kadın desteği

Diyarbakır annelerine kadın desteği

Diyarbakır annelerine kadın desteği

Diyarbakır annelerine kadın desteği

Diyarbakır annelerine kadın desteği

Diyarbakır annelerine kadın desteği