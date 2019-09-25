Diyarbakır annelerine kadın desteği

Trabzon, Rize, Giresun, Ordu, Gümüşhane ve Artvin'de çeşitli sivil toplum kuruluşu üyesi kadınlar, dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine destek mesajları verdi. Trabzon'da 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı Atatürk Alanı'nda bir araya gelen çeşitli sivil toplum kuruluşu üyesi kadınlar, ellerindeki "Trabzon ve Diyarbakır Anneleri El Ele" dövizi ve "Analarla Biriz Analarla Beraberiz", "Terörü Anneler Bitirecek", "Anneler Teröre Baş Kaldırıyor" yazılı pankartlarla Diyarbakır'daki annelere desteklerini iletti. Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 16 Ocak 2017'de şehit olan polis memuru Kadir Miraç Özcan'ın annesi Gülşen Özcan, burada grup adına yaptığı açıklamada, annelerin Diyarbakır'da başlattığı onurlu direnişlerine destek olmak üzere 81 ilde eş zamanlı toplandıklarını söyledi. Bu direnişlerin, teröre en büyük darbeyi vuracak iradeyi ortaya koyduğuna inandıklarını dile getiren Özcan, "Bulundukları şehirde, siyasi ve toplumsal yalnızlaştırılma dahil, her şeyi göze alıp evlatlarının dönmesini isteyen anneler, başka canlar yanmasın diye çıktıkları yolda inşallah zafere ulaşacaklardır." ifadesini kullandı.

Özcan, Diyarbakır'da toplanan annelerin günlerdir, hatta yıllardır süren mücadelesinde kadınlar olarak tek yürek ve tek dua olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti: "Bugün Trabzon'daki kadın sivil toplum temsilcileri olarak, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelerin yanında bedenen olamasak da onların 'Ne pahasına olursa olsun' diyerek teröre karşı gösterdikleri kararlı duruşlarının yanındayız. Annelerin başlattığı bu hareket karşısında karanlık yapıların yıkılacağına gönülden inanıyoruz. Annelerimizin bir an önce evlatlarına kavuşmalarını diliyor ve evlat nöbetindeki annelerle birlikte 'Teröre son' diyoruz." - Rize Memiş Ağa Parkı'nda toplanan çeşitli sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri adına açıklama yapan Birsen Ertan, bu direnişin teröre en büyük darbeyi vuracak iradeyi ortaya koyduğuna yürekten inandıklarını söyledi. Tarihin, Diyarbakır'daki anneleri ve teröre meydan okuyan direnişlerini saygıyla yazacağına inandıklarını ifade eden Ertan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bulundukları şehirlerde, siyasi ve toplumsal yalnızlaştırılma dahil, her şeyi göze alıp evlatlarının dönmesini isteyen anneler, başka canlar yanmasın diye çıktıkları yolda inşallah zafere ulaşacaklardır. Günlerdir yaşanan evlat nöbetlerinde, tarifi imkansız acılara şahit oluyoruz. 'Evladımın ölüsüne bile razıyım.' diyen annelerin masum ve insani direnişinin yanında olmak hepimizin boynunun borcudur. Bizler Edirne'den Kars'a, tek yürek olmuş kadınlar ve anneler olarak 'Anne acısının etiketi olmaz' diyor, yerel, ulusal ve uluslararası kamuoyunu annelerin yanlarında olmaya davet ediyoruz."

Diyarbakır'da toplanan annelerin yıllardır süren mücadelesinde, kadınlar olarak tek yürek ve tek dua olduklarına vurgu yapan Ertan, bedenen olmasa da Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelerin ruhen yanlarında olduklarını aktardı. Mardin-Savur karakolu Topluvelitepe mevkisinde, 1997'de bölücü terör örgüt mensuplarıyla girilen silahlı çatışmada şehit olan Jandarma Asteğmen Coşkun Telci'nin annesi Reziye Telci ise şunları söyledi: "Hiçbir anne istemez ki benim çocuğum dağa gitsin, vurulsun. Allah herkesi doğru yola çevirsin. Herkesi iyi eylesin. Bizim için ne gece ne gündüz var. Yağmur yağar, gök gürler, oğlun aklına gelir, 'Oğlum ıslanıyor mu?' diye. Biz yandık, hiçbir annenin yanmasını istemiyoruz. Allah hiç kimseyi evlat acısı ile imtihan etmesin. Allah herkesi iyi etsin." Şehit Er Yüksel Çakar'ın annesi Naciye Çakar da destek olmak için açıklamaya katıldığını ifade etti. - Giresun Atatürk Meydanı'nda bir araya gelen siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri adına basın açıklamasını okuyan Kader Kandemir, tarihin, Diyarbakır'daki anneleri ve teröre meydan okuyan direnişlerini saygıyla yazacağını söyledi.

Kandemir, bulundukları şehirlerde siyasi ve toplumsal yalnızlaştırılma dahil her şeyi göze alıp evlatlarının dönmesini isteyen annelerin başka canlar yanmaması için çıktıkları yolda zafere ulaşacaklarını belirterek, şöyle konuştu: "Diyarbakır'da toplanan annelerin günlerdir ve hatta yıllardır süren mücadelesinde, kadınlar olarak tek yürek ve tek dua olduk. Biz de bugün Giresun'daki kadın sivil toplum temsilcileri olarak evlat nöbeti tutan annelerin yanında bedenen olamasak da onların 'Ne pahasına olursa olsun' diyerek teröre karşı gösterdikleri kararlı duruşlarının yanındayız. Annelerin başlattığı bu hareketin karşısında karanlık yapıların yıkılacağına gönülden inanıyoruz." - Ordu Ordu'daki çeşitli sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri, Altınordu ilçesi Tahıl Pazarı mevkisinde ellerinde Türk bayrağıyla toplandı. Grup adına basın açıklaması yapan Arzu Şener, bu direnişin teröre en büyük darbeyi vuracak iradeyi ortaya koyduğuna yürekten inandıklarını söyledi. Tarihin, Diyarbakır'daki anneleri ve teröre meydan okuyan direnişlerini saygı ile yazacağını vurgulayan Şener, "Bulundukları şehirlerde, siyasi ve toplumsal yalnızlaştırılma dahil, her şeyi göze alıp evlatlarının dönmesini isteyen anneler, başka canlar yanmasın diye çıktıkları yolda inşallah zafere ulaşacaklardır." dedi.

Şener, Diyarbakır'da yeni annelerin katılımı ile büyüyen bu sessiz çığlığın, dünya üzerindeki terörün tümüne "dur" diye haykıran güçlü bir sese dönüştüğünü kaydetti. Ordu'daki kadın sivil toplum temsilcileri olarak Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelerin yanında bedenen olamasalar da onların "Ne pahasına olursa olsun" diyerek teröre karşı gösterdikleri kararlı duruşlarının yanında olduklarını belirten Şener, annelerin başlattığı bu hareket karşısında karanlık yapıların yıkılacağına gönülden inandıklarını aktardı. - Gümüşhane Gümüşhane'de Fatih Parkında bir araya gelen grup adına açıklama yapan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İl Temsilcisi Seda Altuntaş, HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan annelerin onurlu direnişe destek için toplandıklarını ifade etti. Diyarbakır annelerinin teröre en büyük darbeyi vuracak iradeyi ortaya koyduğuna vurgu yapan Altuntaş, "Tarih, Diyarbakır'daki anneleri ve teröre meydan okuyan direnişlerini saygı ile yazacaktır. Bulundukları şehirlerde, siyasi ve toplumsal yalnızlaştırılma dahil, her şeyi göze alıp evlatlarının dönmesini isteyen anneler, başka canlar yanmasın diye çıktıkları yolda inşallah zafere ulaşacaklardır." dedi.

Altuntaş, ulusal ve uluslararası kamuoyunu da Diyarbakır'daki annelerin yanlarında olmaya davet etti. Terör örgütleri ve siyasi uzantılarına karşı yıllardır topyekun mücadele verildiğine dikkati çeken Altuntaş, şunları kaydetti: "Vatan uğruna verdiğimiz şehitlerin kanı, evlatlarımız için döktüğümüz gözyaşı hala kurumadı. Bu mücadelemize bir mihenk taşını da dağa kaçırılan evladını geri almak için teröre 'Yeter' diyen Hacire Annemiz ekledi. Gördük ki yanan bir anne yüreği tüm acılara, göz yaşına ve gencecik fidanların ölümüne son verebilir. Bu duruş ve cesaret, terör örgütünün ağına düşmüş her evlada ve annesine umut oldu. 3 Eylül'den bu yana tam 23 gündür Diyarbakır'da yeni annelerin katılımı ile büyüyen bu sessiz çığlık, dünya üzerindeki terörün tümüne 'Dur' diye haykıran güçlü bir sese dönüştü. İnanıyoruz ki azimle seslerini yükselten kadınlar, terör örgütlerinin hain emelleri için Fırat'ın ve Dicle'nin kuzularının kurban edilmesine izin vermeyecektir." - Artvin Halitpaşa Meydanı'nda toplanan sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri, ellerinde "Teröre Lanet Annelere Destek", "Türkiye Anneler için Ayakta" "Çocuklarımızı İstiyoruz", "Annelerin Acılarına Duyarsız Kalmayın" yazılı dövizler taşıyarak terör örgütü aleyhine slogan attı.

Burada açıklama yapan Memur Sen Kadın Komisyonu Başkanı Gül Köse, sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri olarak annelerin Diyarbakır'da başlattığı onurlu direnişlerine destek olmak üzere toplandıklarını söyledi. Köse, Diyarbakır'daki anneleri ve teröre meydan okuyan direnişlerini tarihin saygıyla yazacağını ifade ederek, "Bulundukları şehirlerde, siyasi ve toplumsal yalnızlaştırılma dahil, her şeyi göze alıp evlatlarının dönmesini isteyen anneler, başka canlar yanmasın diye çıktıkları yolda inşallah zafere ulaşacaklardır." dedi. Yerel, ulusal ve uluslararası kamuoyunu Diyarbakır'daki annelerin yanlarında olmaya davet eden Köse, sözlerini şöyle tamamladı: "Ülkemizin geleceğine, refahına, birlik ve beraberliğine zarar vermeye çalışan terör örgütlerine ve siyasi uzantılarına karşı yıllardır topyekun mücadele içerisindeyiz. Vatan uğruna verdiğimiz şehitlerin kanı, evlatlarımız için döktüğümüz gözyaşı hala kurumadı. Bu mücadelemize bir mihenk taşını da dağa kaçırılan evladını geri almak için teröre yeter diyen Hacire Annemiz ekledi. Gördük ki yanan bir anne yüreği tüm acılara, göz yaşına ve gencecik fidanların ölümüne son verebilir."

Diyarbakır annelerine kadın desteği

- Trabzon, Rize, Giresun, Ordu, Gümüşhane ve Artvin'de çeşitli sivil toplum kuruluşu üyesi kadınlar, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemindeki Diyarbakır annelerine destek açıklaması yaptı

Diyarbakır annelerine kadın desteği

Diyarbakır annelerine kadın desteği

Diyarbakır annelerine kadın desteği

Diyarbakır annelerine kadın desteği

Diyarbakır annelerine kadın desteği

Diyarbakır annelerine kadın desteği

Diyarbakır annelerine kadın desteği

Diyarbakır annelerine kadın desteği

Diyarbakır annelerine kadın desteği

Diyarbakır annelerine kadın desteği