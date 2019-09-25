Diyarbakır annelerine kadın desteği

Tarihin, annelerin teröre meydan okuyan direnişini saygıyla yazacağını belirten Kulu, "Bulundukları şehirlerde, siyasi ve toplumsal yalnızlaştırılma dahil her şeyi göze alıp evlatlarının dönmesini isteyen anneler, 'başka canlar yanmasın' diye çıktıkları yolda inşallah zafere ulaşacaktır." dedi.

Burada grup adına açıklamada bulunan Ayşe Sıddıka Kulu, 81 ilde çok sayıda kadın STK temsilcisinin nöbet tutan annelere destek için birlik olduğunu söyledi.

Konya'da, kadınlar Diyarbakır annelerine destek, terör örgütü PKK'ya da tepki içeren pankartlarla Kültür Park'ta bir araya geldi.

Konya, Afyonkarahisar, Karaman ve Aksaray'da, çeşitli sivil toplum kuruluşu (STK) üyesi kadınlar tarafından, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine destek açıklamasında bulunuldu.

- Afyonkarahisar

Afyonkarahisar STK Platformunun kadın temsilcileri, Anıtpark önünde buluştu.

Gruptakiler adına konuşan Serap Özdemir, Diyarbakır'daki nöbette tarifi imkansız acılara şahit olduklarını anlattı.

Annelerin masum ve insani direnişinin yanında olmanın, herkesin boynunun borcu olduğunu aktaran Özdemir, "Edirne'den Kars'a, tek yürek olmuş kadınlar ve anneler olarak 'anne acısının etiketi olmaz' diyor, yerel, ulusal ve uluslararası kamuoyunu Diyarbakır'daki annelerin yanlarında olmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

- Karaman

Karaman STK Platformu temsilcisi kadınlar da Diyarbakır annelerine destek için Cumhuriyet Parkı'nda bir araya geldi.

Ellerinde "Anaların ahı terörü bitirecek", "Anaların yanında, HDP/PKK'nın karşısındayız" pankartları taşıyan kadınlar adına açıklama yapan Betül Ayhan, ülkenin birlik ve beraberliğine zarar vermeye çalışan terör örgütleriyle topyekun mücadele edildiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bu mücadelemize bir mihenk taşını da dağa kaçırılan evladını geri almak için 'teröre yeter' diyen Hacire annemiz ekledi. Gördük ki yanan bir anne yüreği tüm acılara, gözyaşına ve gencecik fidanların ölümüne son verebilir."