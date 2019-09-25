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Diyarbakır annelerine üniversite öğrencilerinden destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 16:25 | Son Güncelleme

Diyarbakır annelerine üniversite öğrencilerinden destek

SİVAS (AA) - Diyarbakır'da evlatlarını kurtarabilmek için nöbet tutan annelere destek amacıyla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) öğrencileri, basın açıklaması yaptı.

CÜ'den yapılan açıklamaya göre, Atatürkçü Düşünce Kulübü (ADK) öncülüğünde merkezi kafeterya önünde ellerinde Türk bayrağı taşıyan öğrenciler, "Teröre lanet analara destek" pankartı açtı.

Üniversite öğrencileri adına açıklama yapan ADK Başkanı Esra Karakışla, "PKK tarafından kaçırılan çocukların annelerine Sivas'tan destek veriyoruz. Hacire annemizin başlattığı bu eylem diğer bağrı yanan annelere cesaret vermiş ve an itibarıyla 45 aileye ulaşmış, artmaya devam edecektir. Annelerimizin bu eylemi ve bizlerin bugün buradan göstermiş olduğu irade, yürüyüş terörle mücadele eden Mehmetçiğimize de büyük bir moral olmaktadır." ifadelerini kullandı.

Diyarbakırlı annelerin eyleminin, vatan ve insanlık nöbeti olduğunu vurgulayan Karakışla, şunları kaydetti:

"Bu nöbet, terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen mücadelenin artık zafer aşamasına girdiğinin bir göstergesidir. Türkiye'nin birliği, bütünlüğü ve çocuklarımızın güvenli geleceği için teröre karşı yürütülen mücadeleyi sonuna kadar destekliyoruz. Türk gençliğinin kalbi PKK'ya karşı duran ailelerle birlikte çarpmaktadır. Türkiye teröre teslim olmayacaktır."

Öğrenciler, basın açıklamasının ardından dağıldı.

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Cumhuriyet Üniversitesi Sivas

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