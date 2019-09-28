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"Diyarbakır annelerinin başarısı demek, terörsüz bir Türkiye demek"

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.09.2019 18:03 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz: - "(Diyarbakır annelerinin oturma eylemi) Oradaki anneler, anne yüreğiyle evlatlarını kurtarmak için çırpınıyorlar ama asıl bizim geleceğimiz için çırpınıyorlar. Onların başarısı demek, terörsüz bir Türkiye ve bölge demek" - "Artık yeter diyoruz. Önümüzdeki dönemde terörsüz bir il, bölge, Türkiye istiyoruz"

BİNGÖL (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Diyarbakır annelerinin oturma eylemine ilişkin, "Oradaki anneler, anne yüreğiyle evlatlarını kurtarmak için çırpınıyorlar ama asıl bizim geleceğimiz için çırpınıyorlar. Onların başarısı demek, terörsüz bir Türkiye ve bölge demek." dedi.

Yılmaz, partisinin Bingöl Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen İl Danışma Toplantısı'ndaki konuşmasında, dağa kaçırılan çocukları için sorumlu tuttukları HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine değinerek, evlatları için nöbet tutan annelerin sayısının her geçen gün arttığını söyledi.

Diyarbakır annelerine selam gönderen Yılmaz, "Oradaki anneler, anne yüreğiyle evlatlarını kurtarmak için çırpınıyorlar ama asıl bizim geleceğimiz için çırpınıyorlar. Onların başarısı demek, terörsüz bir Türkiye ve bölge demek." diye konuştu.

- "Terörsüz bir Türkiye istiyoruz"

Yılmaz, terörle mücadeleye dikkati çekerek, "Artık yeter diyoruz. Önümüzdeki dönemde terörsüz bir il, bölge, Türkiye istiyoruz. Kim yaparsa yapsın, hangi isim altında yaparsa yapsın, ister etnik, ister mezhebi, ister dini kavramları kullansın, terör yapanlara karşı 'Ama, fakat' demeden çok net bir şekilde hayır dememiz lazım." ifadelerini kullandı.

Terörün en büyük zararı bölgede yaşayan insanlara verdiğini dile getiren Yılmaz, terörün ekonomi ve demokraside de geçmişte büyük tahribatlar oluşturduğunu hatırlattı.

"Terör nedeniyle hayvancılık gelişmedi, yatırımcı gelmedi, turist gelmedi, nitelikli eleman buraya yeterince gelmedi. Bir taraftan da can kaybı söz konusu." diyen Yılmaz, bütün şehitleri rahmetle andıklarını belirtti.

Yılmaz, terörün bölge ekonomisine en büyük darbeyi vurduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yeri geldi doğrudan şantiyelere, işçilere, iş makinelerine saldırdılar ve bu bölgeye hizmet olmasın diye ellerinden geleni yaptılar ama bugün çok şükür çok farklı bir durumdayız. Ne yaparlarsa yapsınlar, biz bu bölgeye, halkımıza hizmete devam edeceğiz."

Toplantıya AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Hanefi Güler ile partililer katıldı.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz AK Parti il danışma toplantısı Bingöl

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