Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 116'ncı gününde

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi 116'ncı gününe girdi. Bekleyişini sürdüren annelerden Ayşegül Biçer, oğlu Mustafa için oturma eylemini sürdürdüğünü belirterek 14 aydır oğlundan haber alamadığını söyledi.

"Mücadelemiz haklı. Haklı olan mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Evlatlarımız almadan buradan kalkmayacağız. Ya ölü ya diri çocuklarımızı almadan eylemden vazgeçmeyeceğiz." diyen Biçer, eylemlerinde kararlı olduklarını vurguladı. Biçer, "116 gündür HDP'liler hiçbir açıklama yapmadı. Kapıların arkasına gizlendiler." dedi.

Ağrı'dan kızı Hayal Demir için oturma eylemine katılan Süheyla Demir de evlatlarına kavuşmak istediklerini dile getirdi. "Çok şükür oturma eylemimiz boşuna değil. PKK'da çözülmeler başladı. Çadırda oturma eylemi yapan 3 annenin evladı geldi. Çok mutlu olduk onların adına. Darısı başımıza." ifadelerini kullanan Demir, evlatlarını almadan HDP'nin önünden ayrılmayacaklarını aktardı. Demir, şöyle konuştu: