HABER
  4. Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 118'inci gününde

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 118'inci gününde

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2019 12:40 | Son Güncelleme

Anne Süheyla Demir: - "Bize çektirdikleri acı yeter, artık anneler ağlamasın" - Anne Fatma Akkuş: - "Sizde vicdan varsa çocuklarımızı bırakın. Bu çocukların hayaliyle yatıp kalkıyoruz"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi 118'inci gününe girdi.

Ağrı'dan 5 yıl önce dağa kaçırılan kızı Hayal için kucağında 1,5 yaşındaki çocuğuyla oturma eyleminde yer alan Süheyla Demir, evladını almadan gitmeyeceklerini söyledi.

Eylemlerine kararlılıkla devam edeceğini vurgulayan Demir, "118 gündür buradayız ve burada olmaya devam edeceğiz. Evlatlarımızı o zalimlerin eline bırakmayacağız. Biz bir kere onlara baş kaldırdık, evlatlarımızı onlardan alacağız. Bize çektirdikleri acı yeter artık anneler ağlamasın." dedi.

- "Diğer çocuklarımızı evde bırakıp geldik"

Bekleyişini sürdüren annelerden anne Fatma Akkuş ise 5 yıldır kızı Songül'den haber alamadığını, dayanacak güçlerinin kalmadığını anlattı.

Kızını çok özlediğini vurgulayan Akkuş, "Diğer çocuklarımızı evde bırakıp geldik. Sizde vicdan varsa çocuklarımızı bırakın. Uyku bize haram olmuş. Bu çocukların hayaliyle yatıp kalkıyoruz. Bir ümitle buraya geliyoruz." ifadesini kullandı.

- "Acı çekiyoruz"

Mardin'den gelen Şehmus Kaya da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Vedat için oturma eylemini sürdürdüğünü belirterek, 5 yıldır oğlundan haber alamadığını aktardı.

Çok üzgün olduğunu, evladına kavuşmak için eylemi sonuna kadar sürdüreceğini vurgulayan Kaya, çocuğunu almadan HDP il binası önünden ayrılmayacağını söyledi.

"Hasta halimle 118 gündür buradayım 118 sene geçse de burada kalacağım." diyen Kaya, şunları kaydetti:

"HDP'den, PKK'dan çocuğumu almadan gitmeyeceğim. Başka çarem kalmadı. Çocuğumu istiyorum. 5 senedir oğlumu görmüyorum, sesini duymuyorum. Acı çekiyoruz. Oğlum yaşıyor mu yaşamıyor mu? Haberim yok. Ben onsuz yaşayamam. Ne hakla çocuğumu alıp silah zoruyla götürüyorlar?"

Her yıl yüzlerce adak adanıyor! Gerçek şoke ettiHer yıl yüzlerce adak adanıyor! Gerçek şoke etti
Telefon kablosu hırsızları tutuklandıTelefon kablosu hırsızları tutuklandı
Akar: İdlib'deki 12 gözlem noktasını boşaltmayacağızAkar: İdlib'deki 12 gözlem noktasını boşaltmayacağız
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
anneler Diyarbakır HDP İl binası önü Evlat nöbeti

En Çok Okunan Haberler

Elenir elenmez isyan etti! 'Ağızları sulana sulana...'

Elenir elenmez isyan etti! 'Ağızları sulana sulana...'

Sevişme sahnesiyle ilgili ilk yorum!

Sevişme sahnesiyle ilgili ilk yorum!

Uçan Kale Ankara’dan havalandı!

Uçan Kale Ankara’dan havalandı!

Evden gelen kazma kürek sesleri komşuları harekete geçirdi!

Evden gelen kazma kürek sesleri komşuları harekete geçirdi!

Bakan Akar'dan sınırda önemli mesajlar

Bakan Akar'dan sınırda önemli mesajlar

Düğün salonuna 'kumar' operasyonu: 102 gözaltı

Düğün salonuna 'kumar' operasyonu: 102 gözaltı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gazeteci Murat İde'ye saldırıda yeni gelişme

Murat İde'ye saldırıda yeni gelişme

İzmir'de mezarlığa çirkin saldırı

Mezarlıkta şoke eden olay! Kamera inceleniyor

81 ilde 'huzur ve güven' uygulaması! 1320 kişi yakalandı

Bakanlık açıkladı! 1320 kişi yakalandı

Hakkari'de yola çığ düştü, Karayolları operatörü tehlike atlattı

Faciadan kıl payı kurtuldu!

Severek yaptıkları mesleklerini duyan ürküyor

Severek yaptıkları mesleklerini duyan ürküyor

Beylikdüzü’nde bir kadın eşini silahla vurarak öldürdü

İstanbul'da korkunç olay! Teslim oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.