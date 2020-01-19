Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 139'uncu gününde

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 139'uncu gününe girdi.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla soğuk havaya aldırmadan bekleyişini sürdüren annelerden Fatma Akkuş yaptığı açıklamada, 5 yıldır kızı Songül'den haber alamadığını söyledi.

Eyleme katılan ailelerin evlatlarını almadan HDP binası önünden ayrılmayacağını belirten Akkuş, anne ve babaların kararlı olduğunu vurguladı.

Kızı Songül'e seslenen Akkuş, "Biliyorum ki HDP seni gönderdi. Neredeysen geri dön devlete teslim ol. Seni çok özledik. Kapım sana açıktır. Kızım hepimiz seni çok özledik. Kokunu, sesini çok özledik." dedi.

- "Gelinlik giydirmek istiyorum"

Van'dan, 8 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan kızı Şerima için gelen anne Nazlı Sancar da kararlılıkla eylemine devam edeceğini söyledi.

Kızının hayatta olup olmadığını dahi bilmediğini dile getiren Sancar, "HDP'den kızımı istiyorum. Kızımın hayalleri vardı, okumak istiyordu orada kalmasın." ifadesini kullandı.