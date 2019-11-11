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Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 70. gününde

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 13:42 | Son Güncelleme

Dağa kaçırılan oğlu için oturma eylemine katılan anne Sevdet Demir: - "70 gündür buradayım, kararlıyım oğlum gelmeyene kadar buradan ayrılmayacağım" - "Çocuklarımızın hayalini ve gençliğini çaldılar"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, partinin il binası önünde 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi 70. gününe girdi.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla oturma eylemine devam eden annelerin, özlem duydukları evlatlarına kavuşmak için bekleyişi sürüyor.

Oturma eylemine katılan annelerden Sevdet Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlu Fatih'in 4 yıl önce Hani ilçesinde ekmek fırınında çalışırken dağa kaçırıldığını söyledi.

"70 gündür buradayım, kararlıyım oğlum gelmeyene kadar buradan ayrılmayacağım." diyen Demir, bütün annelerden destek istedi.

Çocukları kandırılarak dağa kaçırılan annelere seslenen Demir, "Evde ağlamayın gelin buraya bütün dünya sizi görsün. Gelin çocuklarınızı isteyin. Çocuklarımızın hayalini ve gençliğini çaldılar." ifadesini kullandı.

Demir, terör örgütünün dağda zor şartlar altındaki çocuklarına işkence yapıp eziyet ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"HDP ve PKK hırsızdır, çocuklarımızı çaldılar. Nasıl götürdüyseniz öyle getirin. Biz çocuklarımızı onlar için doğurmadık. Çocuklarımızın ne işi var dağda? Oğlum dağda ne yiyip, içiyor? Oğlumu hep rüyamda görüyorum. Oğluma kavuşana kadar buradan gitmiyorum."

-"5 yıldır oğlumu kaçırmışsın bana göstermiyorsun"

Vatani görevi için usta birliğine giderken 2 Ekim 2015'te Tunceli'nin Pülümür ilçesinde teröristlerce kaçırılan oğlu Müslüm için eyleme katılan Şevket Altıntaş ise çocuğunu almadan HDP il binası önünden ayrılmayacağını söyledi.

Baba Altıntaş, çocuğunu çok özlediğini belirterek, ailece büyük acılar yaşadıklarını dile getirdi.

Eylemi kararlılıkla sürdürdüklerini işaret eden Altıntaş, seslerini duyurmaya çalıştıklarını aktardı.

HDP'ye tepkisini dile getiren baba Altıntaş, şöyle konuştu:

"PKK bize zulüm ediyor. Benim oğlumu hangi hakla, akıla mantıkla kaçırdılar? 5 yıldır oğlumu kaçırmışsın bana göstermiyorsun. 'Ben senin için savaşıyorum.' diyorsun. Benim için savaşmıyorsun ki benim ile savaşıyorsun. Bu noktada halkın bunu görmesi lazım."

Altıntaş, PKK ve HDP'nin dış güçlerle Kürtler üzerinde büyük oyunlar oynadığına vurgu yaparak, "70 gündür buradayız 70 yılda geçse 70 bin yılda geçse biz buradayız." diye konuştu.

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Çocukları dağa kaçırılan aileler Diyarbakır HDP İl Binası

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