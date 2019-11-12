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Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 71. gününde

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 12:29 | Son Güncelleme

Anne Ayşegül Biçer: - "Yeter artık gençlerimizi yok etmesinler, anaların yüreklerini yakmasınlar. Buna son vermeye geldik. Evlatlarımızı almadan buradan kalkmayacağız. 71 yıl da olsa evlatlarımızı almadan buradan kalkmayacağız" - Anne Süheyla Demir: - "Gelin hep birlikte evlatlarımızı onlardan alalım. Yeter anneler ağlamasın, evlatlar annelerden koparılmasın. Bir kere başkaldırdık, artık geri dönüşü yok"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, partinin il binası önünde 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi 71. gününe girdi.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Ayşegül Biçer, yaptığı açıklamada, evlatları için oturma eylemini sürdürmekte kararlı olduklarını söyledi.

"Yeter artık gençlerimizi yok etmesinler, anaların yüreklerini yakmasınlar. Buna son vermeye geldik. Evlatlarımızı almadan buradan kalkmayacağız. 71 yıl da olsa evlatlarımızı almadan buradan kalkmayacağız." diyen Biçer, kimseden korkmadıklarını belirtti.

Evlatları dağa kaçırılan diğer annelerden de destek beklediklerini ifade eden Biçer, "Diğer anneler de çağrımıza ses versinler, korkmasınlar. Biz başkaldırdık. Sizler de başkaldırın, artık PKK illeti bitsin. Hakkınız olan evlatlarınızı isteyin. Sadece dağa kaçırılan çocukların anneleri değil, yüreği yanık bütün anneleri buraya davet ediyoruz. Bize destek vermelerini istiyoruz." dedi.

- "Gelin hep birlikte evlatlarımızı onlardan alalım"

Anne Süheyla Demir de 71'inci günde de umutlarını kaybetmeden çocuklarını beklediklerini söyledi.

"Çocuklarımızı almadan buradan gitmeye hiç niyetimiz yok. Sonuna kadar buradayız. Bizi 5 yıldır bu acıya mahkum eden kişiler bir açıklama bile yapmıyorlar." ifadelerini kullanan Demir, bu eylemlerinden dolayı HDP'lilerin hakaretine maruz kaldıklarını aktardı.

Demir, "Gelin hep birlikte evlatlarımızı onlardan alalım. Yeter anneler ağlamasın, evlatlar annelerden koparılmasın. Bir kere başkaldırdık, artık geri dönüşü yok. Sayımız ne kadar çoğalırsa sesimizi o kadar çok duyururuz." diye konuştu.

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çocuk kaçırma Diyarbakır anneleri HDP oturma eylemi PKK

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