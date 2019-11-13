Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 72. gününde

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi 72. gününe girdi.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafı ile bekleyişini sürdüren annelerden Songül Altıntaş, 5 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Müslüm'e kavuşma ümidiyle oturma eylemi yaptığını söyledi.

- "PKK'nın Kürtlere yaptığı bu zulüm artık yeter"

"Ne kadar uğraştıysak da PKK'lılar oğlumu bırakmıyor. Allah'tan, Peygamberden korkun, bizim gibi garibanlara mı gücünüz yetiyor? PKK'ya sesleniyorum, 'yeter artık'. Hangi dilden anlatayım bilemiyorum. Oğlumu bıraksınlar, gücümüz, takatimiz kalmadı." diyen Altıntaş, yaşadıkları acıyı paylaştı.

Altıntaş, "Gençleri dağa çıkarıyor, Kürtlerin soyunu kurutuyorsunuz. Kürtlerin 10 yaşındaki çocuklarını, kızlarını, namusunu kaçırıyorlar. Kimi kandırıyorsunuz? PKK bize öyle büyük acılar yaşattı ki. Yüreğimizi yaktılar, ciğerimizi söküp aldılar. Allah'ın izniyle devletimiz evlatlarımızı kurtaracak. PKK'nın Kürtlere yaptığı bu zulüm artık yeter." ifadelerini kullandı.