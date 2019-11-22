Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 81'inci gününde

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, partinin il binası önünde 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi 81'inci gününe girdi.

4 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Adil Kabaklı için Gaziantep'ten gelerek nöbete katılan anne Cennet Kabaklı, yaptığı açıklamada, oğlunun kokusunu ve ona sarılmayı çok özlediğini söyledi.

"81 yıl da olsa kalkmayacağım. Ben evladımı alana kadar bekleyeceğim. Evladım ne zaman gelirse, o zaman giderim. Hasta olmama rağmen yıkılmadan evladımı bekleyeceğim, evladım gelene kadar dimdik ayakta duracağım." diyen Kabaklı, eylemi sürdürmekte kararlı olduğunu belirtti.

Anne Hüsniye Kaya da Kürtçe yaptığı açıklamada, kar da yağmur da yağsa evlatları için eylemden vazgeçmeyeceklerini dile getirdi.

Kızından ayrı kalmanın acısını anlatan Kaya, "Kızımı HDP götürdü. 14 yaşındaydı, HDP'ye geldi, onu kandırıp dağa götürdüler. Eğer onlarda vicdan ve merhamet olsaydı, 8 bayram geçti kızım evde değil, yeni bir elbise giyemedi, yemeğimi yiyemedi. Artık dayanamıyorum." dedi.