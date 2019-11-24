Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 83'üncü gününde

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, partinin il binası önünde 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi 83'üncü gününe girdi.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren Ordu'dan gelen anne Latife Ödümlü, yaptığı açıklamada, Dicle Üniversitesi (DÜ) Kimya Bölümünde okurken kandırılarak dağa kaçırılan oğlu Özgür için oturma eylemine katıldığını anımsattı.

Evladını istemekten vazgeçmeyeceğini dile getiren Ödümlü, şunları kaydetti:

"Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Oğlum mezun olsaydı öğretmen olacaktı. Oğlumun Öğretmenler Günü'nü kutlayacağım ama o burada yok. Eli kalem tutacağına eline silah vermişler. Oğlumu istiyorum. Oğlum geri gelsin. Oğlum kaç. Ben seni arıyorum. Bir yere gitmeyeceğim. Seni bekliyorum."

- "83 yıl da geçse buradayız "

Annelerden Hatice Levent ise kızı Fadime için oturma eylemi yaptığını belirterek, katıldığı oturma eylemini kararlıkla sürdüreceğini söyledi.