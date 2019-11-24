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Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 83'üncü gününde

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2019 12:32 | Son Güncelleme

Anne Latife Ödümlü: - "Oğlumun Öğretmenler Gününü kutlayacağım ama o burada yok" - Anne Hatice Levent: -"83 gündür buradayız, 83 yıl da geçse buradayız. Ne olur o silahı at elinden. senin elin kalem tutuyordu"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, partinin il binası önünde 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi 83'üncü gününe girdi.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren Ordu'dan gelen anne Latife Ödümlü, yaptığı açıklamada, Dicle Üniversitesi (DÜ) Kimya Bölümünde okurken kandırılarak dağa kaçırılan oğlu Özgür için oturma eylemine katıldığını anımsattı.

Evladını istemekten vazgeçmeyeceğini dile getiren Ödümlü, şunları kaydetti:

"Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Oğlum mezun olsaydı öğretmen olacaktı. Oğlumun Öğretmenler Günü'nü kutlayacağım ama o burada yok. Eli kalem tutacağına eline silah vermişler. Oğlumu istiyorum. Oğlum geri gelsin. Oğlum kaç. Ben seni arıyorum. Bir yere gitmeyeceğim. Seni bekliyorum."

- "83 yıl da geçse buradayız "

Annelerden Hatice Levent ise kızı Fadime için oturma eylemi yaptığını belirterek, katıldığı oturma eylemini kararlıkla sürdüreceğini söyledi.

Anneler olarak çocukları için eylemde olduklarını dile getiren Levent, "83 gündür buradayız, 83 yıl da geçse buradayız. Ne olur o silahı at elinden. Senin elin kalem tutuyordu. Okuyup bana bakacaktın yavrum. Dön dizimin dibine Fadime'm seni çok özledim. Evimin kapısı her çalındığında senin geldiğini sanıyorum. Dünyayı değişmem Fadime'min saçının teline. Ben yavrumu istiyorum, yavrularımızı verin."

- "Oğlum gelirse dünyalar benim olur"

5 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Müslüm'e kavuşmak ümidiyle oturma eylemi yapan Songül Altıntaş da evlatlarını almadan parti binası önünden gitmeyeceklerini söyledi.

Altıntaş, şunları kaydetti:

"HDP'de PKK'da çocuklarımızı vermeye hiç niyetleri yok ama önce Allah'ımız sonra devletimiz evladımı kurtaracak. Canımızı bu yola koymuşuz. Oğlumun içinde olmadığı eve gitmek istemiyorum. Oğlum gelirse dünyalar benim olur. Öyle özlemişim ki anlatamıyorum, anı düşünemiyorum. Allah o günü herkese göstersin, bize de göstersin. Oğlumun sesini, kokusunu özlemişim."

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Anahtar Kelimeler:
anneler Diyarbakır HDP İl Binası

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