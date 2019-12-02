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Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 91'inci gününde

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 11:55 | Son Güncelleme

Annelerden Mevlüde Üçdağ: - "5 yıldır evlat hasretinden ölüyorum. Onun, bana sarılmasını, kokusunu ve konuşmasını özlemişim. 91 yıl da olsa kararlıyım, evladımı almadan buradan gitmem" - Baba Salih Gökçe: - "Evlatlarımız için gerekirse yıllarca burada bekleyeceğiz. Bir metre kar da yağsa gitmeyeceğiz. Gitmek yok, bu yola baş koyduk"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, partinin il binası önünde 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi 91'inci gününe girdi.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafı ile bekleyişini sürdüren annelerden Mevlüde Üçdağ, 5 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Ramazan için oturma eylemini sürdürdüğünü söyledi.

Üçdağ, oğluna kavuşana kadar eylemi sürdürmekte kararlı olduğunu dile getirerek, 5 yıldır çocuğunu aradığını, umudunu hiçbir zaman kaybetmediğini aktardı.

Toplumun tüm kesimlerinden destek beklediklerini dile getiren Üçdağ, "5 yıldır evlat hasretinden ölüyorum. Onun, bana sarılmasını, kokusunu ve konuşmasını özlemişim. 91 gündür evlat nöbetindeyim. 91 yıl da olsa kararlıyım, evladımı almadan buradan gitmem"

- "Gitmek yok, bu yola baş koyduk"

4 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Mehmet'e kavuşma ümidiyle Ağrı'dan gelerek eyleme katılan baba Salih Gökçe de özellikle sanatçılardan destek beklediklerini belirtti.

"Evlatlarımız için gerekirse yıllarca burada bekleyeceğiz. Bir metre kar da yağsa gitmeyeceğiz. Gitmek yok, bu yola baş koyduk. Herkes gelse, elini taşın altına koysa bu terör belası biter." diyen Gökçe, kar, yağmur, çamur, kış şartlarına rağmen evlatları için eylemlerini sürdürmekte kararlı olduklarını kaydetti.

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Diyarbakır Diyarbakır anneleri HDP

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